Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана арестовали

Бывшего пакистанского премьер-министра, главу оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедливость») Имрана Хана арестовали в Исламабаде. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил телеканал Geo-TV.

Отмечается, что политик был задержан, когда прибыл в здание Высокого суда с целью внести залог по возбужденным против него делам.

Позже, по информации газеты Dawn, Высокий суд Исламабада признал арест легитимным. Сотрудники правоохранительных органов действовали в соответствии с ордером, который был выдан 1 мая.

Вскоре после задержания Хана его партия начала агитировать людей выйти на протесты. Демонстрации состоялись в крупных городах Пакистана.

Экс-премьера обвиняют в продаже госимущества на сумму более $630 тыс, в коррупции, отмывании денег, а также в терроризме, организации беспорядков и десятках других преступлений.

Ранее, 19 марта, стало известно, что полиция Исламабада выдвинула обвинения против Имрана Хана, его 17 помощников и еще нескольких десятков человек. Незадолго до этого у здания суда, где бывший премьер-министр должен был появиться в рамках рассмотрения дела о взяточничестве, произошли стычки защитников Хана с правоохранительными органами.

На территории резиденции политика в тот же день было арестовано более 60 его сторонников.

Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.