Невольничий рывок: чем грозит Пакистану арест экс-премьера

Пакистан, находящийся в разгаре экономического кризиса и стоящий на пороге всеобщих выборов, заполучил еще один фактор нестабильности. Вслед за арестом на этой неделе экс-премьера страны и нынешнего лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» несколько городов страны охватили беспорядки и массовые акции протестов. Это может негативно сказаться на экономической активности и даже сильно снизить шансы Исламабада на получение кредита от МВФ. Подробнее об этом и о том, какую роль в Пакистане играют внешние акторы, — в материале «Известий».

Долго запрягали

Нельзя сказать, что арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана стал сродни грому среди ясного неба. Во-первых, обвинять в чем-то ушедших глав правительств превратилось для республики в некую традицию: с момента образования страны в 1947 году предстать перед судом по различного рода обвинениям пришлось сразу семерым бывшим премьерам.

То, что от этого не будет застрахован и Имран Хан, стало ясно сразу же после того, как в апреле 2022 года его отстранили от власти при помощи вотума недоверия. Вскоре против политика, возглавляющего ныне оппозиционную партию «Движение за справедливость», было возбуждено около восьми десятков уголовных дел по обвинениям в коррупции, терроризме, отмывании денег и оскорблении судьи.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

В марте его даже попытались арестовать: по обвинениям «в сокрытии и продаже подарков от иностранных официальных лиц» и за неявку на судебные заседания. Но тогда у полицейских ничего не вышло — Имрана Хана буквально отбили его сторонники.

На этой неделе силам безопасности удалось задержать экс-премьера. 9 мая его вывели из здания суда в Исламабаде, куда Имран Хан сам приехал подать апелляцию по одному из возбужденных против него дел. На этот раз поводом стали обвинения, связанные с трастовым фондом университета Аль-Кадир. Как считает следствие, в рамках сговора с крупным бизнесменом в сфере недвижимости Хан в свою бытность премьером незаконно получил землю стоимостью в миллиарды рупий для строительства образовательного института, что лишило казну почти $240 млрд.

Новости об аресте экс-премьера, которого, как считается, перевезли в штаб-квартиру антикоррупционного органа Национального бюро подотчетности в Равалпинди для допроса, тут же всколыхнули многие крупные города страны. Сторонники Имрана Хана моментально вышли с протестами на улицы Лахора, Карачи, Пешавара и ряда других пакистанских мегаполисов. Протесты с ходу оказались далеко не мирными: митингующие успели поджечь офис пакистанского радио, попытались напасть на базу ВВС в Мианвали и здание межведомственной разведки, а также закидать камнями полицейских, ответивших разъяренной толпе снарядами со слезоточивым газом.

Как сообщила полиция Исламабада, по итогам 9 мая только в столице пятеро полицейских были ранены и 43 протестующих арестованы. В юго-западном городе Кветта в столкновениях между сторонниками Хана и силами безопасности пострадали свыше 10 человек, один протестующий был убит. В восточной же провинции Пенджаб со вторника сотрудники полиции арестовали сразу 945 единомышленников экс-премьера, включая одного из видных партийных функционеров «Движения за справедливость» Асада Умара.

Фото: REUTERS/Fayaz Aziz



10 мая, когда оппозиционер явился в суд на слушание, по итогам которого срок его содержания под стражей попросили продлить до 14 дней, уличные акции продолжились с новой силой. Хотя — очевидно, ввиду просьб партии Имрана Хана протестовать мирно — в среду обошлось по большей части без вандализма.

Например, если во вторник протестующие напали и частично подожгли резиденцию высокопоставленного регионального командующего — генерал-лейтенанта Салмана Файяза Гани в Лахоре, то уже на следующий день 2 тыс. недовольных арестом экс-премьера стали выражать свое несогласие более цивилизованным путем. В частности, при помощи плакатов «Хан — наша красная линия, и вы ее пересекли».

Чужие игры

Как известно, все последние десятилетия главной силой в Пакистане оставались военные, активно влияющие на внутренние дела страны, а также на внешнюю политику и вопросы безопасности. И чтобы оставаться во власти, большинство премьер-министров, включая Хана, были вынуждены опираться на их поддержку.

Фото: REUTERS/Fayaz Aziz

Но после нескольких лет Хан с ними разошелся. Более того, уйдя из кресла премьера, он принялся громогласно обвинять военных в организации «поддерживаемого Западом заговора» с целью его свержения и выступать с язвительными комментариями в отношении самых влиятельных военных фигур страны, которые ранее считались неприкасаемыми. А в начале ноября, когда во время марша сторонников Имрана Хана против решения суда отстранить его от выборов на пять лет, неизвестные обстреляли его автомобиль, ранив самого экс-премьера в ногу, он открыто обвинил правительство и военных в сговоре с иностранными державами с целью его убийства.

— Пакистан стал ареной борьбы за влияние серьезных внешнеполитических игроков. Очевидно, что за тем, что происходит сейчас, стоят Соединенные Штаты. Имран Хан стал менять вектор внешней политики, он активно сотрудничал с Китаем и разворачивался в сторону России, и в целом избрал политику сотрудничества, а не конфронтации с этими странами, что не устраивает американцев. Отсюда — его отстранение от власти в прошлом году. Присвоение каких-то подарков, финансовые нарушения стали всего лишь формальным предлогом, — заметил в беседе с «Известиями» эксперт по региону Ближнего Востока и стран Кавказа Станислав Тарасов.

При этом после ухода из власти Имран Хан продолжает оставаться довольно популярным политиком, и с приближением всеобщих выборов в этом году (они должны пройти ориентировочно в период с августа по октябрь) его поддержка лишь набирает обороты. Как считают эксперты, если Хан останется за решеткой длительное время, это чревато в том числе и экономической дестабилизацией страны, причем в крайне щекотливый для нынешних властей момент.

Фото: Global Look Press/PPI

Как известно, Пакистан находится в затяжном экономическом кризисе и очень рассчитывает на очередной кредит Международного валютного фонда. Речь идет о сумме в $1,2 млрд. И как отметил, например, аналитик Bloomberg Economics Анкур Шукла, длительное содержание Хана под стражей может спровоцировать долгие беспорядки, что негативно скажется на экономической активности страны и снизит шансы Исламабада на получение помощи МВФ.

К слову, первым индикатором того, что политические пертурбации влияют на экономику, стало падение курса пакистанской рупии на 1,3% 10 мая до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США.

По словам Станислава Тарасова, дестабилизация в Пакистане, спровоцированная арестом Имрана Хана, позволит притормозить и пакистанско-китайские проекты и отчасти блокировать продвижение в Южной Азии масштабного геополитического проекта Пекина «Пояс и Путь», который дал бы китайцам сухопутный выход к Индийскому океану. А это и есть главная цель американцев, резюмировал эксперт.