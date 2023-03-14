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Пагубная зависимость: кто обанкротится из-за повышения ставки Федрезерва

В зоне риска десятки стран и целые регионы
Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
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Возможность резкого повышения ставки Федерального резерва США приблизила возможный дефолт стран с дефицитом бюджета и торговли. С таким предположением выступил аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По его мнению, на пороге банкротства окажутся Индия, страны Латинской Америки и Африки. Внешний долг США огромен, и его нужно обслуживать. Каким финансовым рискам подвержены развивающиеся страны и как резкий рост ставки Федрезерва скажется на российской экономике — в материале «Известий».

Опасения преувеличены

Ранее США рефинансировали обязательства по низким ставкам, но теперь, с резким увеличением ставок и жесткой политики Федрезерва США, внешние обязательства становятся крайне дорогими. Бедные государства окажутся вынуждены занимать деньги под еще больший процент. Для стран с проблемами в экономике это может привести к потрясениям. Повышение ставки ФРС происходит максимальными темпами с 1980-х годов и сопровождается ужесточением ДКП и других основных мировых центробанков, анализирует ситуацию руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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— За год ставка ФРС увеличилась на 450 б.п. и, если верить руководству ФРС, это не предел. Конечно, для стран с развивающимися экономиками при этом обслуживать и рефинансировать внешний долг становится сложнее, и наиболее бедные страны (Шри-Ланка, Замбия) пришли к дефолту уже в прошлом году. Но в зоне риска, как представляется, всё же относительно слабые и небольшие экономики: Пакистан, Сальвадор, Тунис, Эфиопия, — объясняет аналитик.

Внешний долг Индии, по данным министерства экономических отношений, на сентябрь 2022 года составлял $610 млрд (19,2% ВВП). Из этой суммы на краткосрочный долг приходилось только $131 млрд — чуть более 20% от общей суммы внешнего долга.

Индия
Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

— То есть стоимость обслуживания внешнего долга составляла около 5%, — продолжает она. — Дефицит счета текущих операций Индии вполне умеренный — около 3% ВВП. Всё это совсем не выглядит как ситуация, угрожающая дефолтом, — добавляет Ольга Беленькая.

По мнению собеседницы «Известий», для США, ЕС и России рисков дефолта нет, по крайней мере в обозримой перспективе.

США и еврозона являются эмитентами мировых резервных валют, поэтому их внешний долг по существу является внутренним, а дефолт по внутреннему долгу — крайне редкая история. Тем не менее технически США могут объявить дефолт по своему долгу, если не согласуют в ближайшие месяцы новый потолок госдолга, но эта возможность выглядит гипотетической.

В июне прошлого года Bloomberg и Moody’s трактовали ситуацию в России, связанную с невозможностью выплат Минфином по еврооблигациям в валюте, как дефолт по внешнему долгу. Однако Минфин РФ с этим не согласен.

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— Эта коллизия носит юридический и политический характер, но важно, что никаких экономических предпосылок к дефолту России нет — весь внешний долг РФ, как государственный, так и корпоративный, меньше, чем международные резервы Банка России. Согласно данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 января 2023 года он составил $381,8 млрд, снизившись с начала года на $100,4 млрд, или на 20,8%. А государственный внешний долг составляет всего $57 млрд, — уточняет специалист.

При этом Россия имеет устойчиво положительное сальдо счета текущих операций, то есть является нетто-кредитором остального мира, заключает аналитик.

В том, что опасения преувеличены, а банкротства маловероятны, согласна и д.э.н., заведующая кафедрой экономики и финансов ФЭСН РАНХиГС Алла Дворецкая.

ФРС
Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Повышение ставок ФРС действительно удорожает обслуживание внешнего долга. Одновременно ослабление национальной валюты делает более выгодным экспорт, поскольку экспортеры получают девальвационную премию. Поэтому всё зависит от соотношения текущих (в основном внешнеторговых) и капитальных операций в структуре платежного баланса Индии и других стран, — подчеркивает экономист.

В любом случае, считает эксперт, массовые суверенные дефолты маловероятны.

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В зоне влияния

Экономики стран, о которых идет речь, в свое время впали в зависимость от американской валюты, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Американский доллар всё еще востребованная валюта просто потому, что так сложилось исторически. Реальных предпосылок для усиления или хотя бы сохранения существующих позиций нет. Госдолг США в 2023 году превышает $31,4 трлн. И все страны, которые ориентированы на эту валюту, попали в зону риска, — дополняет она.

По мнению финансиста, высокие риски несут не только развивающиеся страны, но и Евросоюз.

— США вознамерились подсадить на свои энергоносители Европу, вытолкнув Россию с занимаемых позиций на рынке. Вместе с тем стоимость перевозки барреля нефти через океан несравнимо выше, чем российская — по трубе. Сыграет роль и дефицит предложения. А поскольку энергоносители — товар первой необходимости, не покупать его не могут, а стоимость товаров и услуг будет расти еще выше. Таким образом, от высоких рисков не застрахована даже стабильная Европа, — говорит эксперт.

танкер
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Javier VÃ¡Zquez

Россия давно начала планомерную работу по выходу из зависимости от американского доллара, отмечает эксперт.

— Постепенно снижали долю валюты США в международных резервах, отказались от доллара в Фонде национального благосостояния, нарастили долю расчетов с Китаем при экспорте в юанях и рублях. То есть Россия стала менее зависима от доллара и рисков, которые несет эта валюта. Как показывает практика, все эти решения Центробанка были правильными. Да, нашу страну затронет тренд на высокие ставки при международных заимствованиях, но поскольку у РФ один из самых низких внешних долгов, то риски и неудобства будут минимальными, — заключает Юлия Макаренко.

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Можно обойтись

При повышении ставки ФРС растет и ставка международных займов, утверждает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Международные займы осуществляются в основном в долларах, а значит, действительно растет стоимость займов и возникают трудности кредитования в долларах. Учитывая, что с 2022 года развивающиеся страны переходят на расчеты в валютах, альтернативных доллару и евро, новые займы в долларе могут и не понадобиться. Достаточно будет организовывать займы в юанях или рублях, — считает он.

Собеседник издания приводит в пример Минфин РФ, который с 2022 года вместо осуществления международных займов в еврооблигациях перешел к увеличению внутренних займов в рублях.

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