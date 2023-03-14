Пагубная зависимость: кто обанкротится из-за повышения ставки Федрезерва

Возможность резкого повышения ставки Федерального резерва США приблизила возможный дефолт стран с дефицитом бюджета и торговли. С таким предположением выступил аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По его мнению, на пороге банкротства окажутся Индия, страны Латинской Америки и Африки. Внешний долг США огромен, и его нужно обслуживать. Каким финансовым рискам подвержены развивающиеся страны и как резкий рост ставки Федрезерва скажется на российской экономике — в материале «Извести й».

Опасения преувеличены

Ранее США рефинансировали обязательства по низким ставкам, но теперь, с резким увеличением ставок и жесткой политики Федрезерва США, внешние обязательства становятся крайне дорогими. Бедные государства окажутся вынуждены занимать деньги под еще больший процент. Для стран с проблемами в экономике это может привести к потрясениям. Повышение ставки ФРС происходит максимальными темпами с 1980-х годов и сопровождается ужесточением ДКП и других основных мировых центробанков , анализирует ситуацию руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— За год ставка ФРС увеличилась на 450 б.п. и, если верить руководству ФРС, это не предел. Конечно, для стран с развивающимися экономиками при этом обслуживать и рефинансировать внешний долг становится сложнее, и наиболее бедные страны (Шри-Ланка, Замбия) пришли к дефолту уже в прошлом году. Но в зоне риска, как представляется, всё же относительно слабые и небольшие экономики: Пакистан, Сальвадор, Тунис, Эфиопия, — объясняет аналитик.

Внешний долг Индии, по данным министерства экономических отношений, на сентябрь 2022 года составлял $610 млрд (19,2% ВВП). Из этой суммы на краткосрочный долг приходилось только $131 млрд — чуть более 20% от общей суммы внешнего долга.

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— То есть стоимость обслуживания внешнего долга составляла около 5%, — продолжает она. — Дефицит счета текущих операций Индии вполне умеренный — около 3% ВВП. Всё это совсем не выглядит как ситуация, угрожающая дефолтом, — добавляет Ольга Беленькая.

По мнению собеседницы «Известий», для США, ЕС и России рисков дефолта нет, по крайней мере в обозримой перспективе.

— США и еврозона являются эмитентами мировых резервных валют, поэтому их внешний долг по существу является внутренним, а дефолт по внутреннему долгу — крайне редкая история . Тем не менее технически США могут объявить дефолт по своему долгу, если не согласуют в ближайшие месяцы новый потолок госдолга, но эта возможность выглядит гипотетической.

В июне прошлого года Bloomberg и Moody’s трактовали ситуацию в России, связанную с невозможностью выплат Минфином по еврооблигациям в валюте, как дефолт по внешнему долгу. Однако Минфин РФ с этим не согласен.

— Эта коллизия носит юридический и политический характер, но важно, что никаких экономических предпосылок к дефолту России нет — весь внешний долг РФ, как государственный, так и корпоративный, меньше, чем международные резервы Банка России. Согласно данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 января 2023 года он составил $381,8 млрд, снизившись с начала года на $100,4 млрд, или на 20,8%. А государственный внешний долг составляет всего $57 млрд, — уточняет специалист.

При этом Россия имеет устойчиво положительное сальдо счета текущих операций, то есть является нетто-кредитором остального мира, заключает аналитик.

В том, что опасения преувеличены, а банкротства маловероятны, согласна и д.э.н., заведующая кафедрой экономики и финансов ФЭСН РАНХиГС Алла Дворецкая.

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— Повышение ставок ФРС действительно удорожает обслуживание внешнего долга. Одновременно ослабление национальной валюты делает более выгодным экспорт, поскольку экспортеры получают девальвационную премию. Поэтому вс ё зависит от соотношения текущих (в основном внешнеторговых) и капитальных операций в структуре платежного баланса Индии и других стран , — подчеркивает экономист.

В любом случае, считает эксперт, массовые суверенные дефолты маловероятны.

В зоне влияния

Экономики стран, о которых идет речь, в свое время впали в зависимость от американской валюты , комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Американский доллар всё еще востребованная валюта просто потому, что так сложилось исторически. Реальных предпосылок для усиления или хотя бы сохранения существующих позиций нет. Госдолг США в 2023 году превышает $31,4 трлн. И все страны, которые ориентированы на эту валюту, попали в зону риска, — дополняет она.

По мнению финансиста, высокие риски несут не только развивающиеся страны, но и Евросоюз.

— США вознамерились подсадить на свои энергоносители Европу, вытолкнув Россию с занимаемых позиций на рынке. Вместе с тем стоимость перевозки барреля нефти через океан несравнимо выше, чем российская — по трубе. Сыграет роль и дефицит предложения. А поскольку энергоносители — товар первой необходимости, не покупать его не могут, а стоимость товаров и услуг будет расти еще выше . Таким образом, от высоких рисков не застрахована даже стабильная Европа, — говорит эксперт.

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Россия давно начала планомерную работу по выходу из зависимости от американского доллара, отмечает эксперт.

— Постепенно снижали долю валюты США в международных резервах, отказались от доллара в Фонде национального благосостояния, нарастили долю расчетов с Китаем при экспорте в юанях и рублях. То есть Россия стала менее зависима от доллара и рисков, которые несет эта валюта. Как показывает практика, все эти решения Центробанка были правильными. Да, нашу страну затронет тренд на высокие ставки при международных заимствованиях, но поскольку у РФ один из самых низких внешних долгов, то риски и неудобства будут минимальными, — заключает Юлия Макаренко.

Можно обойтись

При повышении ставки ФРС растет и ставка международных займов, утверждает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Международные займы осуществляются в основном в долларах, а значит, действительно растет стоимость займов и возникают трудности кредитования в долларах. Учитывая, что с 2022 года развивающиеся страны переходят на расчеты в валютах, альтернативных доллару и евро, новые займы в долларе могут и не понадобиться. Достаточно будет организовывать займы в юанях или рубля х, — считает он.

Собеседник издания приводит в пример Минфин РФ, который с 2022 года вместо осуществления международных займов в еврооблигациях перешел к увеличению внутренних займов в рублях.