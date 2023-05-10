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В МИД РФ призвали все стороны в Пакистане к урегулированию мирными средствами

Захарова: РФ призывает все стороны в Пакистане к урегулированию мирным путем
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Фото: REUTERS/Fayaz Aziz
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Россия призывает все стороны в Пакистане к урегулированию мирным путем. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 10 мая.

«Мы внимательно следим за тем, что там проходит, в этой стране вокруг ареста 9 мая бывшего премьер-министра и лидера крупнейшей оппозиционной партии «Движения за справедливость» Имрана Хана. Мы призываем все стороны к урегулированию разногласий мирными средствами», — сказала Захарова.

Она также выразила надежду на то, что массовые протестные акции в пакистанских городах пройдут без серьезных столкновений, и ситуация в стране в скором времени нормализуется. Официальный представитель МИД РФ также добавила, что россияне не обращались за помощью к диппредставительству РФ в Исламабаде на фоне протестов в стране.

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Беспорядки вспыхнули в Пакистане после сообщения об аресте Хана по делу о фонде «Аль-Кадир». Хану также предъявлено обвинение по делу о продаже подарков от глав иностранных государств.

По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания «Университета Аль-Кадир» и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 млрд рупий. Вскоре после задержания Хана его партия начала агитировать людей выйти на протесты. Демонстрации состоялись в крупных городах Пакистана.

Экс-премьера обвиняют в продаже госимущества на сумму более $630 тыс., в коррупции, отмывании денег, а также в терроризме, организации беспорядков и десятках других преступлений.

Ранее, 19 марта, стало известно, что полиция Исламабада выдвинула обвинения против Имрана Хана, его 17 помощников и еще нескольких десятков человек. Незадолго до этого у здания суда, где бывший премьер-министр должен был появиться в рамках рассмотрения дела о взяточничестве, произошли стычки защитников Хана с правоохранительными органами.

Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

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