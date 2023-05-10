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Трояновский допустил победу Ершова над Емельяненко

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Блогер и боец поп-MMA Евгений Ершов вполне может победить в бою с Александром Емельяненко, который пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Об этом заявил 10 мая российский боксер Эдуард Трояновский в беседе с «Известиями».

Он указал на то, что блогеры успешно участвуют в профессиональных боях, как это делает американец Джейк Пол. Поэтому у Ершова есть все шансы на победу, исход поединка будет зависеть от того, в какой форме будет Емельяненко.

«Если [Емельяненко] подойдет в подобающей форме — блогеру ничего не светит. Если он будет не в лучшей форме, то может от блогера проиграть», — сказал Трояновский.

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Ранее, 7 мая, президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказал мнение, что результат поединка Емельяненко и Ершова зависит от формы обоих спортсменов, но в силу возраста блогер ближе к победе. Гаджиев отметил, что ключевой вопрос в том, насколько готов к поединку Емельяненко.

До этого, 3 мая, чемпион Hardcore FC в тяжелом весе Тимур Слащинин также посоветовал Емельяненко хорошо подготовиться к поединку с бойцом Ершовым. Он заявил, что исход боя будет зависеть от формы Емельяненко.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние Емельяненко и Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Кроме того, зрители увидят бой Алексея Леденева и Ивана Емельяненко — самого младшего из братьев Емельяненко, мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

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