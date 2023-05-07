Гаджиев предрек победу Ершова над Александром Емельяненко

Результат поединка Александра Емельяненко и Евгения Ершова, который состоится 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», зависит от формы обоих спортсменов, но в силу возраста ближе к победе Ершов, заявил 7 мая в разговоре с «Известиями» президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Он отметил, что ключевой вопрос в том, насколько готов к поединку Емельяненко. Если он выйдет на ринг в том же состоянии, в котором был предыдущие несколько боев, то шансов у него нет.

«Да, мастерство когда-то было в разы выше, чем у Жени. Но Женя молодой <...> и голодный до побед», — подчеркнул Гаджиев.

По его мнению, желание вкупе с ежедневными тренировками приближают Ершова к победе.

В свою очередь, ранее, 4 мая, мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев назвал Емельяненко фаворитом в бою с Ершовым из-за его опыта.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние Емельяненко и Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Кроме того, зрители увидят бой Алексея Леденева и Ивана Емельяненко — самого младшего из братьев Емельяненко, мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.