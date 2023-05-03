Слащинин посоветовал Емельяненко хорошо подготовиться к бою с Ершовым

Александру Емельяненко следует хорошо подготовиться к поединку с бойцом поп-ММА Евгением Ершовым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом 3 мая заявил чемпион Hardcore FC в тяжелом весе Тимур Слащинин.

«По поводу Емельяненко всё зависит от того, в какой форме он выйдет. Но по последним событиям думаю, что ему стоит заниматься самочувствием. Думаю, что если Александр хорошо подготовится, то может показать хороший бой. Но надо подготовиться», — предупредил он.

В декабре прошлого года Емельяненко проиграл популярному блогеру Святославу Коваленко. Его новый соперник начал карьеру в единоборствах в прошлом году и провел уже восемь поединков, одержав победу в четырех и столько же раз уступив.

Ранее в апреле шансы Емельяненко в бою против блогера Ершова оценил российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко. По его мнению, возможная победа бойца будет зависеть только от него самого. Шлеменко полагает, что Емельяненко будет опасен в бою с Ершовым, потому что он профессиональный спортсмен и по умолчанию обладает преимуществом над блогером. Однако недооценки соперника также необходимо избежать, указал он.

Бойцы встретятся на ринге 26 мая в Москве в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Кроме того, зрители увидят бой Алексея Леденева и Ивана Емельяненко — самого младшего из братьев Емельяненко, мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой. Главным событием вечера станет бой российского бойца ММА Алексея Олейника против британца Оли Томпсона. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало — в 23:00.