Шлеменко оценил шансы Александра Емельяненко в бою против блогера Ершова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал 28 апреля «Известиям», что возможная победа бойца Александра Емельяненко зависит только от него в бою против блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Поединок Емельяненко и Ершова станет соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая.

Шлеменко считает, что Емельяненко будет опасен в бою с Ершовым, потому что он профессиональный спортсмен и по умолчанию обладает преимуществом над блогером. Однако недооценки соперника также необходимо избежать.

«Блогер все равно готовится, он должен что-то показать», — добавил Шлеменко.

Накануне Российский боец Сергей Калинин заявил, что собирается болеть за Емельяненко в его бою против Ершова.

Главным боем турнира станет поединок российский бойца ММА Алексея Олейника против британца Оли Томпсона.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.