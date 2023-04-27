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Боец Калинин собирается болеть за Емельяненко в его бою против Ершова

Боец Калинин: буду болеть за Александра Емельяненко в его бою с бойцом поп-ММА Ершовым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский боец Сергей Калинин, известный на ринге под прозвищем Кратос, 27 апреля заявил, что будет болеть за Александра Емельяненко в его поединке против бойца поп-MMA Евгения Ершова.

«Блогер может быть также спортсменом. Если у него хороший тренировочный лагерь и хорошие тренеры, то он может хорошо подготовиться. Саша Емельяненко — это такой крутой боец, что я всегда всей душой болею за него. Какую бы фигню он ни творил, он всё равно остается крутым бойцом», — заявил Калинин.

Он считает, что поединок противостояние Емельяненко и Ершова может быть интересным, в том числе из-за хайпа вокруг этого события.

«И думаю, будет интересно посмотреть — старая школа против новой школы, спорт против хайпа. Так что будет круто. Это новое веяние спорта, это интересно даже для молодежи», — заявил Калинин.

В завершение разговора Калинин пожелал Александру Емельяненко удачи и «спортивного фарта» не только в предстоящем поединке, но и в жизни.

«Больше всего хочу пожелать удачи Александру Емельяненко. Не всё так гладко сейчас на его пути, но как истинный самурай он идет вперед, несмотря ни на что. И, самое главное, ему удачи и спортивного фарта во всех боях и в жизни», — заключил российский боец.

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Бой Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова состоится 26 мая в Москве и станет соглавным поединком: главной встречей этого дня будет будет бой российского бойца ММА Алексея Олейника с британцем Оли Томпсоном.

Накануне промоутер Владимир Хрюнов предрек Олейнику победу над Томпсоном удушающим приемом.

В активе Олейника 60 побед, 17 поражений и одна ничья. Свой последний поединок он провел 1 октября 2022 года. На счету Томпсона 21 победа и 17 поражений, в том числе в последних четырех поединках.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

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