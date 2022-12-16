Емеля, твоя неделя: как закончится год для знаменитого бойца

В Москве на волейбольной арене «Динамо», 16 декабря легендарный боец MMA Александр Емельяненко проведет бой с блогером Святославом Коваленко. Поединок пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Вроде бы исход поединка очевиден. Правда, оппонент Емельяненко не так уж прост: 32-летний Коваленко уже провел полтора десятка боев в поп-ММА и показал приличные результаты. Да и сам Емельяненко-младший в последнее время сильно сдал, нарушал спортивный режим и а в последнем бою потерпел болезненное поражение от Вячеслава Дацика. И теперь букмекеры считают фаворитом именно Коваленко. Бои турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ

Емельяненко — Коваленко

Святослав Коваленко — блогер, который решил начать карьеру в единоборствах. В поп-ММА у Свята семь побед, три поражения и одна ничья, в поп-боксе – одна победа и одна неудача. В профессиональных лигах блогер провел один поединок, который признали несостоявшимся: летом 2022-го Коваленко проиграл в первом раунде техническим нокаутом Сергею Бобрышеву на «ММА Серии», но из-за неспортивного поведения Сергея был объявлен no contest.

В своем последнем бою Коваленко одолел Артема Тарасова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча проходила по правилам ММА, а Святослав выиграл бой по очкам, сумев во время поединка высвободиться из армбара. Коваленко мог бы и не стать соперником Емельяненко, если бы у Александра не отменился бой против владельца лиги Arena Сергея Еркаева. Поединок, запланированный на 6 ноября, сорвался, и Владимир Хрюнов предложил младшему брату Федора другого оппонента.

Сам Емельяненко в 2022 году дважды выходил в ринг. 23 февраля он победил по очкам в кулачном бою Джеффа Монсона. А 24 сентября, наконец, состоялся бой, которого фанаты российских ММА ждали 13 лет — Александр встретился с Вячеславом Дациком. Поединок получился молниеносным — уже на 13-й секунде Рыжий Тарзан отправил Емельяненко в нокаут. Спустя пару недель бойцам организовали незапланированный реванш в формате «минутка» на пресс-конференции Hardcore Boxing, где Александр пережил нокдаун и подвернул ногу.

На взвешивании соперники показали впечатляющую разницу — 110 кг против 84 кг. Коваленко предстоит не просто придумать, как победить оппонента, который тяжелее на 26 кило и намного опытнее. Ко всему прочему, ему придется драться с кумиром — на пресс-конференции Святослав рассказывал, что в детстве смотрел нарезки с нокаутами Александра.

При этом букмекеры видят фаворитом Коваленко. Его триумф доступен за коэффициент 1.90, что приблизительно 49% вероятности исхода. Ничья идет за 25.0 (3%), победа Емельяненко — за 1.95 (48%). Это можно объяснить двумя факторами. Во-первых, непонятно, успел ли Емельяненко вернуть себя в форму.

— Мы все видели его после загулов, и на самом деле все будет зависеть именно от того, в каком физическом состоянии находится Александр: смог ли он вернуться к здоровому образу жизни или нет, — заявил «Известиям» боксер Дмитрий Кудряшов.

Во-вторых, у Александра есть минус — завышенная самооценка. Емельяненко все еще считает себя опасным зверем, с которым каждый должен считаться, но не подтверждает это должной подготовкой и физической формой. В результате он выходит в ринг или клетку в полной уверенности, что бывшие заслуги позволят ему одним щелчком отправить соперника в нокаут. Часто это оборачивается против него.

— Сейчас Коваленко достанется, — подчеркнул «Известиям» Емельяненко. — Он знает, в какой я форме. Знаю, что ему страшно. Он не боец, он не готов. То, что он когда-то дрался с одним или двумя полупрофессионалами, это не показатель. На улице все дерутся. А когда выходишь против подготовленного, профессионального спортсмена, это совсем другая работа.

Дацик — Шульский

Вячеслав Дацик продолжает ударный декабрь. Бой с Павлом Шульским — второй из запланированных трех на последний месяц года. В первом декабрьском противостоянии Вячеслав довольно неожиданно проиграл Ильясу Якубову, который был намного легче него. Якубов избегал рубки и перебил Рыжего Тарзана по итогам трех раундов. А через 12 дней Дацику предстоит дать реванш Сауло Кавалари по правилам бокса.

Если бой Емельяненко и Коваленко пройдет по правилам ММА с ограничением в партере в одну минуту, то Дацик снова будет биться по боксу. В этот раз у него не рядовой соперник. Павла Шульского Вячеслав отлично знает — бойцы много спарринговали вместе и помогали друг другу готовиться к другим соперникам. Многие считают, что это повлияет на зрелищность боя, но и Дацик, и Шульский уверяют, что они не планируют проявлять жалость из-за дружеских отношений.

Шульский возвращается спустя полгода после жесткого нокаута в поединке с Вагабом Вагабовым. Тогда Вагаб стал чемпионом «Нашего дела» в супертяжелом весе, сломав оппоненту челюсть, из-за чего Шульскому предстояло долгое восстановление. Однако для травмы такого характера Павел вернулся быстрее, чем ожидалось.

На пресс-конференции Шульский уверял, что, несмотря на огромное количество спаррингов, Дацик не имеет реального представления о том, как готовиться к нему. Дело в том, что во время спаррингов Павел всегда копировал стиль соперников Рыжего Тарзана, а не бился в своей манере.

У Дацика уже появился первый соперник на 2023 год. На пресс-конференцию пришел Михаил Кокляев, известный в сфере ММА благодаря поражению от Емельяненко и победе над Артемом Тарасовым. Стронгмен заявил, что хочет продержаться с Дациком дольше, чем Александр, а потом провел с ним дуэль взглядов.

Василевский — Солонин

Вячеслав Василевский не выступал почти год — последний его бой прошел в феврале 2022-го на турнире Hardcore FC, где экс-боец ACA, M-1 и других топовых российских лиг одолел Ислама Жангоразова решением судей. Вне поп-ММА последний бой Василевского прошел еще летом 2021-го, когда на турнире AMC Fight Nights Вячеслава в первом раунде нокаутировал Давид Бархударян.

Изначально соперником Василевского должен был быть Владислав Ковалев по прозвищу Белаз, но за десять дней до турнира было объявлено о замене. Новый оппонент — тоже из поп-ММА. Никиту Солонина наверняка помнят зрители шоу «Битва за хайп», где он победил Зелимхана Пулеметчика. Рекорд Никиты в YouTube-промоушенах — семь побед, пять поражений и одна ничья. Раньше Солонин бился и в профи, даже выступал на турнирах М-1 и Fight Nights. Последний бой Никиты состоялся в июне 2022-го, когда Солонин победил Александра Новикова по прозвищу Оксана на турнире «Нашего дела».

В соцсетях Солонин заявил, что недоволен выпадами Василевского в адрес Александра Шлеменко. На пресс-конференции Вячеслав припомнил эти слова и сказал, что Никита хочет угодить Шторму. У бойцов завязалась словесная перепалка, в ходе которой Солонин сообщил, что собирается избить соперника, как он выразился, за себя и за Сашу.