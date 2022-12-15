Всё лучшее из прошлого: 5 главных боев в карьере Емельяненко-младшего

Вечером 16 декабря в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Александр Емельяненко встретится со Святославом Коваленко. Бой легенды российских единоборств против популярного блогера пройдет по правилам ММА с ограничением до одной минуты в партере. За последние три года Емельяненко сильно сдал, но еще несколько лет назад в таком противостоянии у Коваленко не было бы ни шанса. «Известия» вспомнили пять главных топ-боев в карьере Александра — с нокаутами на 11-й секунде и впечатляющими зарубами.

Джеймс Томпсон. 2004. Нокаут на 11-й секунде

Бой против перекачанного американца в 2004 году стал для Александра лишь шестым в официальной карьере. К тому моменту Емельяненко-младший успел один раз проиграть — Мирко Филиповичу, и четыре раза выиграть. Но при этом еще ни разу не побеждал нокаутом — только решениями судей, приемом и из-за остановки боя врачом. Томпсон перед встречей с Емельяненко сносил почти всех на своем пути. После пяти побед в первом раунде подряд он уступил грузину Тенгизу Тедорадзе, а затем решением судей прошел Дэна Северна.

Всё лучшее из прошлого Фото: youtube.com/UFC Russia

На фоне спортивного Джеймса, Александр визуально выглядел совсем грустно. На первой же секунде Томпсон сбил россиянина, как поезд, но Емельяненко сразу поднялся и обрушил на соперника град ударов. Американец не устоял — судья остановил бой на 11-й секунде. После победы Александра обнял радостный Федор, который был его секундантом. Более быстрых финишей с тех пор Емельяненко не оформлял.

Рикардо Мораис. 2005. Нокаут на 15-й секунде

В середине 90-х, в начале зарождения ММА, Рикардо Мораис был одним из самых грозных и жутких соперников, в том числе для российских бойцов. Бразилец начал карьеру с шести побед нокаутами в первом раунде, а среди павших были россияне Михаил Илюхин, Максим Тарасов и Виктор Ерохин.

Емельяненко встретился с Мораисом в конце карьеры гигантского (206 см) бойца. К тому моменту Рикардо провел 13 боев в ММА и ни разу не проиграл досрочно. Бой продлился чуть дольше, чем поединок Александра против Томпсона. Емельяненко-младший с первой секунды превратил голову Мораиса в пневмогрушу и бил по ней до тех пор, пока боец по прозвищу Мутант не плюхнулся лицом в канвас. На нокаут ему хватило 15 секунд.

Сергей Харитонов. 2006. Технический нокаут

Многие считают, что реванш Емельяненко и Харитонова, о котором сейчас время от времени говорят в мире смешанных единоборств, не имеет смысла, так как Сергей без проблем пройдет Александра. 16 лет назад всё было по-другому. Тогда бойцы еще не конфликтовали в открытую, но их бой всё равно был интересен публике — россияне встретились в Японии, на турнире Pride. Первый раунд длился 10 минут, и бойцам удалось уложиться в этот отрезок.

Все могло закончиться уже на третьей минуте, когда Сергей точно попал левым боковым в подбородок соперника. Емельяненко упал в нокдаун, а затем долго выживал в партере до тех пор, пока оппонентов не поднял в стойку рефери. В целом Харитонов забирал первый раунд, но на седьмой минуте Емельяненко уронил соперника и принялся его забивать. Когда Александр подключил колени, бой остановили, а Сергей возмутился, всем видом показывая, что был готов продолжать.

Константин Глухов. 2012. Победа решением судей

На турнире М-1 Challenge 34 Емельяненко и Глухов бились в главном событии. Глухов — титулованный латвийский кикбоксер, но на момент боя с Александром он провел уже больше 30 поединков по правилам ММА.

Всё лучшее из прошлого Фото: youtube.com/M-1 Global

Встреча с Глуховым — один из немногих случаев, когда бой Емельяненко-младшего закончился решением судей и при этом был захватывающим. С первых минут соперники зарубились в стойке. На перерыв Емельяненко ушел с сечкой, а Глухов — с гематомой под глазом. Весь второй раунд Александр доминировал в партере, а в третьем продолжил валять Глухова и избивать его локтями. К концу боя настил из белого превратился в розовый, а рефери поднял руку Емельяненко. Как спустя семь лет рассказывал Глухов в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить», за этот бой ему заплатили $400.

Тони Джонсон. 2018. Ничья

Последний бой Александра, в котором он показал действительно серьезный уровень. На турнире промоушена WFCA Емельяненко встретился с американцем Тони Джонсоном, который на старте карьеры побеждал таких тяжей, как Александр Волков, Тим Сильвия и Деррик Льюис.

Всё лучшее из прошлого Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Емельяненко полностью перебил Джонсона в первом раунде, но Тони забрал конец пятиминутки благодаря удачным действиям в партере. Во втором отрезке Джонсон снова полез в ноги, но Александр поймал соперника в гильотину. Правда, задушить не получилось. А Тони снова принялся забирать раунд благодаря выходу в положение халф-гарда, откуда американец обрабатывал ударами Александра и рассек ему бровь.