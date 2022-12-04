Последняя капа: Исмаилов победил Шлеменко в самом ожидаемом бою года

В главном событии RCC 13 и самом ожидаемом бою года Магомед Исмаилов выиграл у Александра Шлеменко. Поединок продлился все пять отведенных раундов. Исмаилов одержал победу единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) — при этом со Шлеменко в пятом раунде сняли балл за «систематическую потерю капы». Этот поединок стал для RCC одним из самых громких в истории, поэтому лига учредила специальный пояс для победителя встречи. В со-главном бою вечера Иван Штырков одолел Асылжана Бакытжанулы. Оба поединка можно было увидеть на телеканале РЕН ТВ.

Шесть раз за три минуты

Боя Шторма и Лысого Хищника ждали год. Об организации поединка в RCC впервые объявили в декабре 2021-го, когда на одном из турниров в Екатеринбурге Исмаилов вышел на связь с Шлеменко по Zoom — Александр тогда находился в Омске. Затем бой перенесли из-за проблем Магомеда с коленом, и тогда многие всерьез засомневались, что встреча состоится.

Пока Исмаилов долечивал старую травму, Шлеменко решил не простаивать: в 2022 году он провел два боя по правилам ММА, чем еще острее поставил вопрос о целесообразности поединка. Сначала Шторм за 21 секунду проиграл нокаутом ранее неизвестному Александру Иличу, а затем свел вничью бой против бразильца Клебера Соузы в собственном промоушене SFC.

Магомед же начал боксерскую карьеру. В начале года он побил Оланреваджу Дуродолу, а в сентябре «отомстил за Шлеменко» и разнес того же Илича в ринге.

За несколько дней до боя Александр был максимально серьезен и сфокусирован, но не имел проблем с весогонкой. Магомед же прошел очень серьезное испытание: ради этого боя он скинул более 20 кг. Поэтому многие эксперты считали, что у Шлеменко, который уже считается ветераном MMA, есть хорошие шансы на победу.

Последняя капа Бойцы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов во время поединка Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В первых раундах было ощущение, что оба бойца — чуть «ржавые» и затянутые, не дают прежней остроты, а еще опасаются друг друга. Хотя и не больше, чем возможности получить травму. Начали драться они ближе к третьему раунда, и там Шлеменко, наверное, больше хотел удивить соперника и переломить ход встречи. Но, как потом скажет Шторм, «он не ломался». Контроль был у Магомеда — попадал он чаще. Шлеменко дышал через сломанный нос и ронял капу, часто мазал своими бэкфистами, застревал под огнем и терпел удары через блок и в общем напропускал прилично — вот только Исмаилов тоже не приблизился к досрочной победе. Отсутствие борьбы и не взрывные, а тянущиеся и толкающие удары.

В пятом раунде бэкфисты Александра стали точнее, но, чтобы уронить оппонента, этого было недостаточно. Исмаилов продолжал уверенно работать в стойке — с пониманием, что бой скоро закончится и решение судей, скорее всего, будет на его стороне. За последние три минуты Шлеменко уронил капу шесть раз — на четвертый его лишили балла: не только за капу, но и за удар после команды «стоп». В последнюю минуту Александр активизировался, пошел в рубку и попытался вырвать победу, но время быстро закончилось.

Реванш или нет?

Все судьи справедливо отдали победу Исмаилову — 50:44, 50:44, 50:44. Еще до объявления решения Шлеменко, похоже, уже понимал, к чему все идет, а потому не горел желанием обниматься с оппонентом, чем явно огорчил Магомеда. Но когда Лысого Хищника объявили победителем, улыбка вернулась на его лицо, а на плече появился фирменный пояс RCC.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Кто там два раунда не дышит, эу?! Кто там базарил? Вот и пять раундов закончились, что, лезгинку станцевать? — выдал Магомед в микрофон после поединка.

Когда микрофон получил Шлеменко, мы узнали, что, возможно, нас ждет второй бой:

— Конечно, хотел бы реванш. Думаю, я его заслужил. Мне показалось, был равный бой.

Однако Исмаилов пресек эти разговоры на корню.

— Саша не простой оппонент, в моем воображении он дышал огнем, таким он и оказался, — заявил Магомед. — А представляете, если бы я поддался этим сомнениям, думая, что он не уровень и слабый? Он — уровень. Потому что я считаю, что это — лучшая подготовка за всю мою карьеру. И он проявил себя как нереальный спортсмен. На самые важные свои поединки он выходит другим Сашей. Он по-настоящему превращается в шторм. Пару раз, когда он уронил капу, я останавливался. А потом я остановился, и мне залетает в голову, опять остановился — и с руки. Я ему сказал, что я остановился, когда капа выпала. И когда мы выходим, он говорит, что я его в голову ударил. Реванша не будет. Я не соглашусь — какой реванш?

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд объяснил, почему этот бой получился не таким зрелищным.

Последняя капа Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Ожидания от боя, разговоры и интервью были интереснее, чем сам поединок, — заявил он «Известиям». — Он получился немножко скучноватым, без супер-ярких вспышек. Мне кажется, что Исмаилов победил честно, ему отдали победу оправданно. Он был лучше в каждом раунде, но всё равно у них как-то не клеилось, бой не был зрелищным. Сложно сказать, с чем это связано. Александр уже не в тех кондициях, где-то не хватает энергии. Магомед делал, что мог. Я бы не назвал его суперискусным бойцом, который умеет всё. Свои моменты он использовал, на этом всё. Саша тоже с большим опытом, не дал Магомеду раскрыться. Поэтому бой и получился немного скучноватым.

В со-главном бою RCC 13 Иван Штырков одержал трудовую победу над Асылжаном Бахытжанулы. На третий раунд Бахытжанулы вышел значительно свежее. Казахскому бойцу был необходим досрочный «финиш», так как первые два раунда он отдал россиянину. Штырков замедлился и принимал много ударов по защите, а очередные попытки в его исполнении перевести поединок в партер уже не проходили. Тем не менее судьи единогласным решением ( 29-28, 29-28, 29-28) отдали ему победу.