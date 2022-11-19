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Проснись — и бой: как Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator

Победу в легком весе завоевал Усман Нурмагомедов
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse
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Российский боец Вадим Немков победил американца Кори Андерсона в главном поединке турнира Bellator 288 в Чикаго. Наш соотечественник выиграл в пятираундовом поединке единогласным решением судей и защитил чемпионский титул в полутяжелом весе. Также Немков получил $1 млн как победитель Гран-при Bellator. Сразу после боя в клетку вошел Йоэль Ромеро, и бойцам устроили дуэль взглядов. Кубинец — следующий претендент на пояс в полутяжелом весе, его поединок с россиянином состоится 4 февраля 2023-го и станет одним из главных событий турнира Bellator 290, где Федор Емельяненко проведет прощальный бой с Райаном Бэйдером.

Мощные размены

Вадим Немков повторно защищал титул в поединке с Кори Андерсоном. В апреле 2022-го они уже бились, и тогда поединок признали несостоявшимся из-за глубокого рассечения у Немкова после столкновения головами. По мнению многих экспертов и болельщиков, по ходу того боя россиянин проигрывал, поэтому в реванше он считался андердогом. На пути к финалу Гран-при, победитель которого получает $1 млн, Немков прошел опытных Фила Дэвиса и Юлиуса Англицкаса. Андерсон снес с пути не менее опасных Довлетджана Ягшимуродова и Райана Бэйдера.

Проснись и бой
конференция

Российский боец Вадим Немков и американец Кори Андерсон во время пресс-конференции на Bellator 277 и 279

Фото: Getty Images/Los Angeles Daily News/MediaNews Group/Hans Gutknecht

Если Кори Андерсона при выходе в клетку фанаты встречали с радостными криками и аплодисментами, то Вадима Немкова освистали. До конца непонятно, за что именно: то ли за прошлый неудавшийся бой, то ли за российский паспорт. В углу Немкова находились Федор Емельяненко, Валентин Молдавский и тренер American Top Team Конан Силвейра.

Мужчины начали в стойке, но оба доносили мало точных ударов. Когда Андерсон попробовал пройти в ноги, Немков здорово защищался, а затем всё же нанес сопернику несколько точных боковых ударов. Кори всё же провел успешный тейкдаун в середине пятиминутки, но Немков сразу встал. В конце раунда бойцы устроили размен, в котором Андерсону попал мощный апперкот, — выглядело неприятно. Зато прямо перед сиреной Немков выдал зрелищную вертушку, сбив соперника с ног. Россиянин попытался добить соперника, но время вышло.

Проснись и бой
бой

Бой между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном на Bellator 288

Фото: twitter.com/BellatorMMA

Бойцы, похоже, перестали друг друга опасаться и всё чаще начали устраивать размены. Победителем из них обычно выходил Немков, поэтому Андерсон пытался перевести бой в партер, но россиянин продолжал демонстрировать отличные навыки защиты. В конце второго раунда Немцов попал американцу в глаз — пришлось взять небольшую паузу, но бой почти сразу продолжился.

Есть миллион

В третьем отрезке Немков здорово держал Андерсона на левом джебе. Кори выглядел растерянно: в стойке он не мог удивить россиянина, а уложить его на настил не получалось. Под правым глазом у обоих бойцов нарисовались небольшие гематомы, но американец выглядел более вымотанным. Пока Немков забирал все три раунда — во многом благодаря подсказкам Емельяненко из угла.

В начале четвертого Андерсон в хаотичной рубке поймал Немкова кривым ударом, пришлось спасаться в клинче. А в середине отрезка россиянин пробил отличный лоу-кик. Американец захромал и снова полез бороться, но ничего, кроме клинча у сетки, не вышло.

В финальном отрезке попытки Андерсона уронить Немкова на канвас выглядели совсем жалкими. Россиянин не позволял перевести поединок вниз, а на ногах действовал максимально уверенно. Единственной проблемой был клинч американца, откуда он мог доносить больше ударов и хотя бы набирать очки. Но российский боец довел поединок до конца, и по истечении пяти раундов сомнений в его победе не возникало.

Проснись и бой
Bellator 288

Награждение Вадима Немкова на Bellator 288

Фото: twitter.com/BellatorMMA

Немков забрал бой единогласным решением судей — 48:47, 49:46, 49:46. Россиянин защитил пояс, получил еще один за Гран-при и стал обладателем $1 млн.

«Конечно, был очень эмоционально напряженный поединок, я сильно переживал за Вадима, но он был в отличной форме, хорошо подготовился, в том числе психологически, и показал достойный чемпиона бой, — написал Федор Емельяненко в своих социальных сетях. — Наша команда и вся страна сегодня искренне радуется победам Вадима Немкова и Усмана Нурмагомедова. Мы в очередной раз доказали, что российская школа ММА — одна из лучших. Два чемпионских пояса у наших ребят. Я уверен, что они еще очень долго будут держать их в своих руках и радовать своими победами».

Усман Нурмагомедов одержал победу в соглавном бое на турнире Bellator 288. Единогласным решением судей он разбил бразильца Патрики Фрейре (50:45, 50:44, 50:44), завоевав чемпионский титул в легком весе. Теперь на счету 24-летнего Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в ММА.

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