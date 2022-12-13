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Поставить блог: сможет ли Коваленко навязать борьбу Емельяненко

Ютубер считает, что у него есть шансы против легенды MMA, Кокляев бросил вызов Дацику
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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16 декабря в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба «РЕН ТВ». В главном поединке Александр Емельяненко встретится с блогером Святославом Коваленко, в со-главном событии вечера Вячеслав Дацик подерется с Павлом Шульским, а в третьем по значимости бое Вячеслав Василевский проверит навыки Никиты Солонина. В преддверии турнира состоялась большая пресс-конференция, на которой Коваленко вспомнил, как в детстве смотрел бои Емельяненко, Александр рассказал, что жалеет спарринг-партнеров, а Дацик устроил дуэль взглядов с Михаилом Кокляевым.

Емельяненко – Коваленко

Поединок пройдет по правилам ММА (три раунда по три минуты, ограничение на партер — минута). Это будет второй поединок Емельяненко-младшего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Первый состоялся 30 ноября 2019-го, и тогда Емельяненко в первом раунде нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева. На этот раз в соперниках вновь непрофессиональный боец — популярный блогер Святославом Коваленко.

— Меня это не расслабляет, — начал пресс-конференцию Емельяненко. — Почему все говорят, что он не опытный и не опасный соперник? Он опыта набирается из интернета, много тренируется. Я больше времени провожу в спортзале, чем в соцсетях. Перед поединком у меня никакого мандража нет, я делаю свою работу, выхожу, настраиваюсь. Но чем ближе к бою, тем внимательнее и сосредоточеннее я на предстоящем сопернике. Более сконцентрирован, я научился настраиваться на поединки и выходить без мандража.

За последние три года Емельяненко сильно сдал (видео, где он в невменяемом состоянии лежит в кровати, видели если не все, то очень многие), но в очередной раз вернулся к тренировкам и хочет драться. После недавнего сокрушительного поражения от Вячеслава Дацика он не запил, а сразу вернулся в зал и даже женился. Сейчас он тренируется регулярно и завязывать со спортом не собирается.

— Будет ли с моей стороны недооценка Коваленко? Давайте не будем забегать вперед, дождемся боя, — продолжил Александр. — Я выйду и покажу, что я умею. Я стараюсь, наоборот, переоценить своего соперника. Борюсь, боксирую, сейчас практически каждый день спаррингую с профессиональными бойцами. Делаю все, чтобы побить Святослава.

При этом Емельяненко подчеркнул, что порой жалеет своих спарринг-партнеров.

— Если я вижу, что боец чуть-чуть наглеет, я начинаю работать как он, — подчеркнул Емельяненко. — У меня не стоит в тренировочном процессе задачи нокаутировать соперника и самоутвердиться. Если я его сегодня побью, и он выйдет из работы, мне завтра не с кем будет спарринговать. Поэтому я аккуратно, жалею своих бойцов. Я работаю со всеми — легкими, тяжелыми, быстрыми, сильными.

Святослав Коваленко признался, что афиша его боя с легендой MMA «радует его глаз». В детстве блогер смотрел все бои предстоящего соперника, а путь братьев Емельяненко в MMA мотивировал его заниматься спортом.

— Мне представилась такая возможность, такой шанс, почему бы им не воспользоваться, — отметил Коваленко. — Александр правильно сказал, что я в интернете набираюсь опыта. Главное, чтобы эти слова потом злую шутку не сыграли, когда человек, который набирался опыта в интернете, выиграл у человека, который не набирался там опыта. Испугался ли я, когда бой подтвердили? Нет, меня, наоборот, это забавляет, мотивирует, и глаза горят еще сильнее. Чем сильнее соперник, чем именитее, чем мне будет сложнее, тем меня это больше забавляет. И вообще по жизни я не выбираю легкий путь, а иду по сложному маршруту.

Интересно, что несколько лет назад Коваленко приезжал брать интервью у Емельяненко, и ребята устроили спарринг. Александр отметил, что тогда у его оппонента было 20 килограммов лишнего веса: «Разбить его не составляло труда». Святослав подтвердил эти слова.

— Я в то время не тренировался, — подчеркнул Коваленко. — Был период, когда я просто ездил, брал интервью, и для контента, для зрелищности, я с каждым гостем делал спарринг. Так же случилось с Александром. Тот спарринг нет смысла вспоминать. Александр сейчас в другой форме, да и я в другой. Я вешу 82 кг (вес Емельяненко — 115 кг — «Известия»).

— Если в этом поединке Святослав одержит победу, он станет бойцом года, — заявил промоутер турнира Владимир Хрюнов. — Вот что его ждет — золотые перчатки. Это будет премия в области единоборств, ее вручат победителю этого боя. [Чемпионский] пояс? Скорее всего, у нас будет два титульных боя, потому что собрались такие красавцы. Хочу сделать замечание в стиле Александра Емельяненко: «Когда взрослые разговаривают, дети молчат» (параллельно Дацик перешептывался с Коваленко — «Известия»). Понимаете, на нас смотрит вся страна, вы какой пример показываете? Сосредоточенно смотрите в камеру, это реально минута славы. Может, ее больше не будет.

Дацик - Шульский

Дацик ответил Хрюнову в своем духе, и постарался задеть Емельяненко, которого в этом году дважды нокаутировал.

— Свят спрашивает меня, как сделать, чтобы побить мой рекорд в 13 секунд, — иронизировал Рыжий Тарзан.

Правда, самому Дацику в день турнира может быть не до смеха. Его соперник Павел Шульский — звезда кулачных боев. Это базовый боксер, он провел очень много любительских поединков, но в последнее время куда лучше выглядит именно как ударник. К тому же, он знает все слабые места противника.

— Паша не просто знает мои «колхозки» — он отрабатывал против них различные уходы, — отметил Дацик. — Мы с ним на спаррингах дрались больше ста раз. Поэтому будет еще интереснее, как он будет от них уклоняться и меня контратаковать на скорости. Я не планирую играться, я планирую провести хороший, зрелищный бой. Тем более я знаю, что Славик — не боксер, он уличный боец, и моя ошибка может стоить мне карьеры.

В этот момент в зал неожиданно зашел Михаил Кокляев. Дацик подумал, что его цель — попросить реванш у Емельяненко.

— Нет, Вячеслав, сначала подерусь с тобой, потом мы уже с Сашей будем выяснить отношения на ринге, — ответил знаменитый стронгмен. — Чем мне так не нравится Дацик? Слава мне нравится, просто интересно выстоять подольше, чем Саша. С последнего моего выхода на канал «РЕН ТВ» уже прошло два года, это был бой с Тарасовым. Нужно что-то делать учителю физкультуры. Между прочим, три года я работаю физруком. Саня [Емельяненко], спасибо тебе, ты поставил меня на правильный путь.

После этого Дацик и Кокляев устроили дуэль взглядов. Их бой ожидается в ближайшее время.

Василевский – Солонин

Вячеслав Василевский всегда неоднозначно говорил о поединках в поп-ММА, но сейчас выходит против бойца, который прославился на всю страну именно благодаря YouTube-промоушенам.

— Все стали чуть-чуть путать и отдавать мне глобальное предпочтение — «он тебе не соперник, это другой уровень», — рассказал Василевский. — Ведь для меня это дебют, у меня много боев, но я никогда не выступал по боксу, пусть даже в ММА-перчатках. А Никита как раз выступал. Поэтому на бумаге я выгляжу фаворитом, но на самом деле все может быть не так гладко.

Сам же Никита Солонин опубликовал пост в своих соцсетях, где сказал, что собирается избить Василевского и подчеркнул, что «ему давно не нравятся его выпады».

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