AFP сообщило о гибели своего журналиста под Артемовском
Журналист агентства AFP Арман Сольден погиб в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Соответствующее заявление сделали в Twitter-аккаунте агентства 9 мая.
«Мы опустошены, узнав о смерти видеожурналиста AFP Армана Сольдена сегодня на востоке Украины. Все наши мысли обращены к его семье и близким», — говорится в сообщении.
Утверждается, что работник прессы скончался в результате обстрела на окраине города Часов Яр.
Погибший занимал пост видеокоординатора агентства на Украине.
Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили о продолжении боев за западные кварталы Артемовска. По словам представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, подразделения воздушно-десантных войск оказывали отрядам содействие, сковывая действия украинских боевиков на флангах.
До этого, 6 мая, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске составляют от 400 до 600 человек.
Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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