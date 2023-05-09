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В Минобороны РФ заявили о продолжении боев за западные кварталы Артемовска

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части Артемовска, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 9 мая.

«Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали [штурмовым отрядам] содействие, сковывая действия противника на флангах», — сказал Конашенков.

Вместе с тем на донецком направлении потери украинской армии за прошедшие сутки составили более 465 украинских солдат, а также иностранных наемников.

Также за прошедшие сутки на этом направлении авиацией совершено пять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи.

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Ранее в этот день Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что российские силы подтянули резервы и с новой силой пошли на штурм последней цитадели украинских войск в Артемовске.

До этого, 7 мая, командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский обсудил с командирами меры по усилению обороны Артемовска. По его словам, обстановка на территории города напряженная.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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