В Минобороны РФ заявили о продолжении боев за западные кварталы Артемовска
Штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части Артемовска, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 9 мая.
«Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали [штурмовым отрядам] содействие, сковывая действия противника на флангах», — сказал Конашенков.
Вместе с тем на донецком направлении потери украинской армии за прошедшие сутки составили более 465 украинских солдат, а также иностранных наемников.
Также за прошедшие сутки на этом направлении авиацией совершено пять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи.
Ранее в этот день Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что российские силы подтянули резервы и с новой силой пошли на штурм последней цитадели украинских войск в Артемовске.
До этого, 7 мая, командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский обсудил с командирами меры по усилению обороны Артемовска. По его словам, обстановка на территории города напряженная.
Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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