В Северном Ледовитом океане на норвежском архипелаге Шпицберген прошел парад Победы. Об этом сообщило во вторник, 9 мая, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Более полусотни машин, спецтехники, снегоходов ФГУП «Арктикуголь» в сопровождении вертолета Ми-8МТВ прошли парадным маршем по поселкам российского присутствия на архипелаге Шпицберген — Баренцбург и Пирамида», — рассказало Минвостокразвития в Telegram-канале.

На параде среди зрителей присутствовали как местные жители, так и иностранные гости.

Мероприятия по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходят в России и других государствах.

Так, в ряде стран прошла акция «Бессмертный полк». Люди почтили память ветеранов в Сербии, Китае, Аргентине, на Кубе, в Германии, Франции и ряде других стран. Несколько тысяч человек прошли маршем «Бессмертного полка» в Ереване.

В Москве также прошел парад Победы. В качестве почетных гостей в столицу прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

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