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Несколько тысяч человек прошли маршем «Бессмертного полка» в Ереване

Акция «Бессмертный полк» собрала несколько тысяч участников в Ереване
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Шествие «Бессмертного полка» началось в Ереване, акция собрала несколько тысяч участников. Об этом 9 мая сообщил корреспондент «Известий».

Перед маршем участники помолились о погибших в сражениях Великой Отечественной войны.

Молодые люди несут по городу развернутые полотна в цветах флагов России и Армении и георгиевской ленты. За ними с портретами родственников идут жители столицы и приехавшие в Ереван из областей.

Кроме того, участники акции выстроились в цифру 1945, которую засняли с беспилотника, а у Могилы Неизвестного Солдата выпустили в небо 1945 воздушных шариков. Сейчас шествие движется к парку Победы.

Организаторы шествия подарили телевизоры ветеранам Великой Отечественной войны. В Армении их всего 67 человек.

От имени президента Армении Сержа Саргсяна по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был возложен венок к памятнику Неизвестному солдату в ереванском парке Победы.

В годы войны из советской Армении в ряды Красной армии призвали более 600 тыс. человек. Более 70 тыс. армян награждены орденами и медалями, 103 получили звание Героя Советского Союза.

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Ранее, 8 мая, корреспондент «Известий» сообщила, что в Париже, так же как и во многих других городах иностранных государств, состоялась акция «Бессмертный полк». В этот же день шествие «Бессмертного полка» прошло в кубинской Гаване. В памятной акции приняло участие более 250 человек.

Шествие также прошло в немецком Кёльне. «Бессмертный полк» состоялся в Китае.

7 мая в столице Австрии Вене также прошла акция, приуроченная к 78-й годовщине праздника Великой Победы. Жители города вышли к памятнику Воину-освободителю, чтобы почтить память своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В преддверии 9 Мая акции «Бессмертный полк» прошли в Аргентине и Испании.

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