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Во Франции прошла акция «Бессмертный полк»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Во Франции в понедельник, 8 мая, так же, как и во многих иностранных государствах, прошла акция «Бессмертный полк». О мероприятии подробно рассказала корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза.

Торжественное шествие прошло в Париже. Там от площади Республики в сторону кладбища Пер-Лашез выдвинулась колонна демонстрантов. На кадрах видно, что люди несут флаги советских республик, в том числе российские, на груди у всех закреплена георгиевская лента, а на фоне звучит знаменитая композиция «День Победы».

Колонну сопровождают жандармы и полицейские. Это связано с тем, что «периодически в колонну пытаются проникнуть украинские провокаторы, которые скандируют негативные лозунги и провоцируют демонстрантов», отметила корреспондент.

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Ранее в этот день в Пекине также прошла акция «Бессмертный полк». Ее участниками стало около 700 человек. В мероприятии приняли участие не только россияне, но и иностранцы, в том числе и граждане Китая. Многие из участников шествия были одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны.

В понедельник в кубинской Гаване прошло шествие «Бессмертного полка». В памятной акции приняло участие более 250 человек. С российскими соотечественниками праздник разделили жители Кубы.

Шествие также прошло в немецком Кёльне.

Накануне в столице Австрии Вене также прошла акция, приуроченная к 78-й годовщине праздника Великой Победы. «Известия» показали кадры, на которых жители столицы вышли к памятнику Воину-освободителю, чтобы почтить память своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В преддверии 9 Мая акции «Бессмертный полк» прошли в Аргентине и Испании.

В рамках акции «Бессмертный полк» каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. В этом году традиционного очного шествия в России не будет, акция пройдет в смешанном формате — и онлайн, и офлайн. Один из предложенных форматов — «Бессмертный полк» для автомобилистов.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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