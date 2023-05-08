Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Прилепин заявил о регулярных угрозах со стороны ВСУ
Мир
В бундестаге опровергли появление Знамени Победы над Рейхстагом
Мир
Всемирный банк выделил Украине почти €190 млн кредита на выплату зарплат
Мир
Более 700 человек прошли колонной «Бессмертного полка» в Пекине
Происшествия
В Белгородской области после обстрела ВСУ пострадали пять человек
Общество
МЧС сняло угрозу пожаров для населенных пунктов в Курганской области
Мир
Президент Таджикистана вылетел в Москву на празднование Дня Победы
Мир
В ГД решение Зеленского об отмене Дня Победы назвали предательством народа Украины
Мир
ЕК передала странам-членам проект 11-го пакета санкций против РФ для согласования
Спорт
Месси вернулся к тренировкам в ПСЖ спустя две недели после отстранения
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с мотоциклом в Саратовской области
Мир
Знамя Победы водрузили над зданием бундестага в Германии
Происшествия
В Москве нашли обгоревшее тело художницы-декоратора Преображенской
Сюжет:

Более 700 человек прошли колонной «Бессмертного полка» в Пекине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участниками акции «Бессмертный полк» в Пекине стало более 700 человек, мероприятия прошли на территории российского посольства в КНР, сообщили 8 мая «Известия».

В акции приняли участие не только россияне, но и иностранцы, в том числе и граждане Китая. Многие из участников шествия были одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны.

Память погибших почтили минутой молчания.

Как рассказал один из участников шествия, он принес портрет своего прадедушки Андрея Баранова, прошедшего всю войну. После победы над нацистской Германией он поехал в Китай — освобождать его от японских войск.

По словам гражданки Китая, она родилась в СССР, выросла и получила образование в той стране. В 1950-х годах семья вернулась в Китай, но СССР остался для пенсионерки второй родиной.

«Поэтому я всегда отмечаю День Победы», — отметила она.

«Теперь имена героев будут звучать громко»
Как новые регионы России отпразднуют 9 Мая

Ранее в понедельник в кубинской Гаване прошло шествие «Бессмертного полка». В памятной акции приняло участие более 250 человек. С российскими соотечественниками праздник разделили жители Кубы.

Шествие также прошло в немецком Кёльне.

Накануне в столице Австрии Вене также прошла акция, приуроченная к 78-й годовщине праздника Великой Победы. «Известия» показали кадры, на которых жители столицы вышли к памятнику Воину-освободителя, чтобы почтить память своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В преддверии 9 Мая акции «Бессмертный полк» прошли в Аргентине и Испании.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на этот день. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023