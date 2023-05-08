Более 700 человек прошли колонной «Бессмертного полка» в Пекине

Участниками акции «Бессмертный полк» в Пекине стало более 700 человек, мероприятия прошли на территории российского посольства в КНР, сообщили 8 мая «Известия».

В акции приняли участие не только россияне, но и иностранцы, в том числе и граждане Китая. Многие из участников шествия были одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны.

Память погибших почтили минутой молчания.

Как рассказал один из участников шествия, он принес портрет своего прадедушки Андрея Баранова, прошедшего всю войну. После победы над нацистской Германией он поехал в Китай — освобождать его от японских войск.

По словам гражданки Китая, она родилась в СССР, выросла и получила образование в той стране. В 1950-х годах семья вернулась в Китай, но СССР остался для пенсионерки второй родиной.

«Поэтому я всегда отмечаю День Победы», — отметила она.

Ранее в понедельник в кубинской Гаване прошло шествие «Бессмертного полка». В памятной акции приняло участие более 250 человек. С российскими соотечественниками праздник разделили жители Кубы.

Шествие также прошло в немецком Кёльне.

Накануне в столице Австрии Вене также прошла акция, приуроченная к 78-й годовщине праздника Великой Победы. «Известия» показали кадры, на которых жители столицы вышли к памятнику Воину-освободителя, чтобы почтить память своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В преддверии 9 Мая акции «Бессмертный полк» прошли в Аргентине и Испании.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на этот день. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».