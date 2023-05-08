В Вене прошла акция «Бессмертный полк»

В австрийской Вене в воскресенье, 7 мая, прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная к 78-й годовщине праздника Великой Победы. «Известия» показали кадры, на которых жители столицы вышли к памятнику Воина-освободителя, чтобы почтить память своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

На мероприятии присутствовали посол России в Австрии Дмитрий Любинский и постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Они поздравили присутствующих с Днем Победы.

«Мой отец освобождал Вену. Его артиллерийский полк стоял буквально в 500 м отсюда, поэтому для меня эта площадь — площадь Советского солдата. Слава нашим героям! <…> Сегодня надо меньше слов, больше дел по сохранению этой священной памяти. Спасибо всем!» — поздравил участников акции Лукашевич.

Дмитрий Любинский поблагодарил организаторов мероприятия и заявил, что участие в акции — это проявление настоящего патриотизма, который идет от души.

«Сегодня для всех нас совершенно особый день. День Победы — это священный праздник для каждого из нас, и мы по праву гордимся им. Без великого подвига советского народа, его самоотверженности на фронте и в тылу, была бы невозможна победа человечества над нацизмом», — отметил Дмитрий Любинский со сцены.

В Испании и Аргентине прошли акции «Бессмертный полк» в преддверии 9 Мая. Участники рассказали о подвигах предков во время Великой Отечественной войны.

6 мая корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как проходит всероссийская акция «Георгиевская ленточка» в Мариуполе. Военнослужащие сводного отряда инженерных войск и юнармейцы раздавали георгиевские ленточки на улицах города и угощали всех желающих армейской кашей из полевой кухни под песни военных лет.

6 мая уроженка Одессы рассказала «Известиям» о жизни ее семьи в годы ВОВ. Дом, в котором она жила, чаще других подвергался обстрелу — по окончании боев в нем насчитали 17 воронок от бомб. По словам женщины, самым ярким моментом того времени стал уход оккупантов из города в 1944 году.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на этот день. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

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