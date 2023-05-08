В Гаване прошла акция «Бессмертный полк»

В кубинской Гаване прошло шествие «Бессмертного полка». В памятной акции приняло участие более 250 человек. С российскими соотечественниками праздник разделили жители Кубы, передает телеканал «Известия». По окончании шествия в киноклубе российского посольства состоялся показ художественного фильма «Нюрнберг». Также в дипмиссии организовали выставку и посвятили ее работе Нюрнбергского трибунала.

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