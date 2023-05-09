Акция «Бессмертный полк» прошла в Белграде

Акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая в столице Сербии Белграде, участники собрались у Парка освободителей, где похоронены бойцы армии СССР и партизаны Югославии.

Граждане России и Сербии стояли с портретами своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Многие держали плакаты, флаги СССР, Сербии и России.

В акции приняли участие представители дипломатического корпуса России во главе с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко, который пришел с портретом своего дяди Анатолия Боцана. По словам посла, тот погиб в первые дни войны.

«Бессмертный полк» собрал молодежь, общественников, членов организаций российских соотечественников.

При освобождении Югославии погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров. В Сербии есть девять крупных мемориальных комплексов, посвященных советским воинам.

Ранее во вторник несколько тысяч человек прошли маршем «Бессмертного полка» в Ереване.

Ранее, 8 мая, корреспондент «Известий» сообщила, что в Париже состоялась акция «Бессмертный полк». В этот же день шествие «Бессмертного полка» прошло в кубинской Гаване. В памятной акции приняло участие более 250 человек.

Шествие также прошло в немецком Кёльне. «Бессмертный полк» состоялся в Китае.

В преддверии 9 Мая акции «Бессмертный полк» прошли в Аргентине и Испании.

7 мая в столице Австрии Вене жители города вышли к памятнику Воину-освободителю, чтобы почтить память своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.