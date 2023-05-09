Военный парад в честь Дня Победы прошел в Санкт-Петербурге

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 9 Мая прошел военный парад в честь 78-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В шествии приняли участие более 4 тыс. военнослужащих и свыше 70 единиц боевой техники. В число участников вошли представители силовых структур, служащие соединений и воинских частей Западного военного округа, курсанты военных училищ.

Колонну боевой техники возглавил танк Т-34. Кроме того, публике были представлены легендарные знаменитые минометы БМ-13 «Катюша», отечественные и поставлявшиеся по ленд-лизу мотоциклы, ранние модели бронеавтомобилей и образцы современной техники — ЗРК С-400, ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бастион» и другие боевые машины.

Почетными гостями парада стали ветераны ВОВ, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда.

Также во вторник на Ростральных колоннах в Северной столицы зажглись факелы в честь праздника.

В столице парад Победы также уже завершился. В качестве почетных гостей в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

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