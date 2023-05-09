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Факелы на Ростральных колоннах в Петербурге зажгли в честь Дня Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Власти Санкт-Петербурга распорядились зажечь факелы на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Факелы загорелись в 09:00 мск во вторник, 9 мая.

Пламя поднимается на несколько метров, следует из опубликованных кадров.

Факелы будут гореть с 09:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00 мск.

Пламя Ростральных колонн зажигают в городские и всероссийские праздники, а также в особо торжественных случаях.

Ростральные колонны были построены в 1810 году по проекту французского архитектора Тома де Томона. Они служили в качестве фонарей порта Северной столицы.

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Сейчас в Москве завершаются последние приготовления к параду Победы. Как рассказал корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко, на Красной площади уже выстроились парадные коробки войск.

Рано утром во вторник корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последние приготовления боевых машин к главному параду Победы страны. Он обратил внимание, что традиционно колонну возглавит советский танк Т-34 периода Великой Отечественной войны.

В некоторых регионах страны начинаются мероприятия в честь Дня Победы, а где-то они уже завершились. В Южно-Сахалинске парад начался в 10:00 по местному времени (02:00 мск). Зрители и участники парада собрались на главной площади города, чтобы отдать дань памяти героям ВОВ. Во Владивостоке парад начался на час позже (03:00 мск).

Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) займут почетные места рядом с президентом России Владимиром Путиным на трибунах во время парада на Красной площади.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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