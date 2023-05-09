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Фигурист Костомаров опубликовал фото и обращение в соцсетях впервые после госпитализации

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Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров 8 мая впервые после госпитализации сам обратился к подписчикам в социальных сетях.

На своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) фигурист опубликовал новое фото, а в описании выразил глубокую признательность близким и медицинским работникам за помощь в восстановлении.

«Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — написал он.

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В этот же день обращение спортсмена прокомментировал его друг и коллега Илья Авербух. Последний заявил, что Костомаров действительно идет на поправку.

30 апреля стало известно, что Костомарову поставили пробные протезы. По словам источника, мужчина испытывает дискомфорт, так как еще не привык к протезам, однако с ним ежедневно работают специалисты по реабилитации и психологи.

Врачи оценивают общее состояние фигуриста как стабильное. Тем не менее, о транспортировке пациента на лечение в Германию для финального протезирования говорить пока рано, поскольку в процессе перелета у него может оторваться тромб.

Костомарова госпитализировали 10 января вскоре после того, как он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была выявлена левосторонняя пневмония, которая, по некоторым сведениям, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позже у фигуриста диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Помимо этого, Костомаров перенес два инсульта.

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