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Авербух подтвердил улучшение состояния Костомарова после его поста в соцсети

Авербух: появление Костомарова в соцсети говорит о том, что он идет на поправку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Появление олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова в социальных сетях впервые после госпитализации можно расценивать как то, что он уже чувствует себя лучше. Об этом заявил 8 мая его коллега по цеху, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.

Как отметил тренер и фигурист, он каждый день общается со своим другом по телефону, а пост Костомарова в соцсети является его заявлением для общественности.

«Я его друг, который каждый день с ним на связи. Может ли это сообщение означать, что он идет на поправку? Да. Все давно говорят, что он идет на поправку», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

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Ранее 8 мая Костомаров опубликовал свое первое обращение после госпитализации. На своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он поблагодарил близких и врачей за помощь в восстановлении. Он отметил, что впереди у него еще много трудностей, но выразил надежду, что справится со всем благодаря поддержке родных и медиков.

30 апреля стало известно, что Костомарову поставили пробные протезы. По словам источника, фигурист испытывает дискомфорт, так как еще не привык к протезам, но с ним ежедневно работают специалисты по реабилитации и психологи.

Врачи оценивают общее состояние Костомарова как стабильное.

Костомарова госпитализировали 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторой информации, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.

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