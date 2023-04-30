Костомарову поставили пробные протезы
Олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову поставили пробные протезы. Об этом 30 апреля сообщил источник «Известий».
По словам источника, фигурист испытывает дискомфорт, так как еще не привык к протезам, но с ним ежедневно работают специалисты по реабилитации и психологи.
Врачи оценивают общее состояние Костомарова как стабильное. При этом речи о перевозке спортсмена на лечение в Германию для финального протезирования пока не идет.
«Существует высокая вероятность, что во время полета может оторваться тромб», — пояснил источник.
Ранее, 10 апреля, стало известно, что ногу олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова подготовили к установке протеза. Фигурист занимался с инструктором, разрабатывал тело.
6 апреля выяснилось, что, несмотря на стабильно хорошее состояние Костомарова, врачи пока оставляют его в реанимации. Сам фигурист хочет уже поскорее выписаться из больницы.
О подготовке Костомарова к протезированию сообщалось 31 марта. Врачи указывали на улучшение в состоянии пациента. Сейчас обсуждается вопрос, где именно проведут протезирование — в ФРГ или РФ. На протяжении всего лечения Костомарова врачи консультировались с немецкими специалистами по видеосвязи. Жена спортсмена Оксана Домнина тоже поддерживает связь с докторами из Германии, добавил источник.
Костомарова госпитализировали 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторой информации, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.