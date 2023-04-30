Олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову поставили пробные протезы. Об этом 30 апреля сообщил источник «Известий».

По словам источника, фигурист испытывает дискомфорт, так как еще не привык к протезам, но с ним ежедневно работают специалисты по реабилитации и психологи.

Врачи оценивают общее состояние Костомарова как стабильное. При этом речи о перевозке спортсмена на лечение в Германию для финального протезирования пока не идет.

«Существует высокая вероятность, что во время полета может оторваться тромб», — пояснил источник.

Ранее, 10 апреля, стало известно, что ногу олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова подготовили к установке протеза. Фигурист занимался с инструктором, разрабатывал тело.

6 апреля выяснилось, что, несмотря на стабильно хорошее состояние Костомарова, врачи пока оставляют его в реанимации. Сам фигурист хочет уже поскорее выписаться из больницы.

О подготовке Костомарова к протезированию сообщалось 31 марта. Врачи указывали на улучшение в состоянии пациента. Сейчас обсуждается вопрос, где именно проведут протезирование — в ФРГ или РФ. На протяжении всего лечения Костомарова врачи консультировались с немецкими специалистами по видеосвязи. Жена спортсмена Оксана Домнина тоже поддерживает связь с докторами из Германии, добавил источник.

Костомарова госпитализировали 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторой информации, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.