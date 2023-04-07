Стало известно о решении врачей оставить Костомарова в реанимации

Состояние олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова стабильно хорошее, однако врачи не переводят его из отделения реанимации. Об этом сообщил источник «Известий» 6 апреля.

«Пока еще подержат в реанимации, даже на отделение не хотят поднимать, тут [в реанимации] он лежит и все прыгают, а в других отделениях немного по-другому, хуже с контролем, поэтому и не переводят его», — рассказал он.

Как сказал собеседник «Известий», фигурист хочет уже поскорее выписаться из больницы.

Сейчас специалисты определяются, сколько еще времени Костомарову нужно провести в реанимации, потом его переведут в отделение либо отправят сразу на реабилитацию, уточнил источник.

31 марта стало известно о подготовке Костомарова к протезированию. Родственники фигуриста выбирают клинику, где будет проведено протезирование. Но, со слов источника «Известий», это возможно сделать только после того, как будут позволять жизненные показатели пациента.

Кроме того 28 марта стало известно, что врачам удалось остановить распространение некроза у Костомарова.

За день до этого серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух сообщил о записанном Костомаровым голосовом сообщении, в котором чувствовалась очень сильная мотивация.

24 марта фигуристу почти полностью удалили кисть левой руки. Врачи отмечали, что на тот момент у них не было ясности, будет ли дальше развиваться некроз.

Костомарова госпитализировали 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторой информации, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему провели операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позднее у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Фигурист также перенес два инсульта.