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Костомарова подготовили к установке протеза на ноге

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Ногу олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова подготовили к установке протеза. Об этом 10 апреля сообщает источник «Известий». В планах подготовить обе руки к такой же процедуре.

«Первая [нога] нормально заживает. Теперь нужно руки подготовить тоже к протезам, но к каким именно, пока неизвестно. По состоянию нормально всё. <…> Пока о перевозке не говорят, так как опасно из-за тромбов, остается у нас пока», — отметил специалист.

Спортсмен сейчас занимается с инструктором, разрабатывает тело. Кроме того, с Костомаровым работает психолог.

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6 апреля выяснилось, что, несмотря на стабильно хорошее состояние Костомарова, врачи пока оставляют его в реанимации. Сам фигурист хочет уже поскорее выписаться из больницы.

О подготовке Костомарова к протезированию сообщалось 31 марта. Врачи указывали на улучшение в состоянии пациента. Сейчас обсуждается вопрос, где именно проведут протезирование — в ФРГ или РФ. На протяжении всего лечения Костомарова врачи консультировались с немецкими специалистами по видеосвязи. Жена спортсмена Оксана Домнина тоже поддерживает связь с докторами из Германии, добавил источник.

В конце марта врачи смогли остановить распространение некроза у чемпиона, а днями ранее почти полностью удалили кисть левой руки.

Костомарова госпитализировали 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторой информации, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.

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