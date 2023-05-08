Танкист прямой наводкой отработал по военной части ВСУ под Авдеевкой

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев в понедельник, 8 мая, показал работу танкистов Первой Славянской бригады Первого Донецкого армейского корпуса прямой наводкой по позициям украинских националистов на авдеевском направлении.

Как пояснил журналист, ему разрешили снять работу танкистов на передовой с близкого расстояния, хотя это и нелучшая идея.

«Это стратегически важный объект. Его нужно взять, чтобы пойти дальше. Если мы возьмем эту войсковую часть, то у нас открывается плацдарм для дальнейшего наступления на Авдеевку. Это существенно облегчит задачу для продвижения наших сил», — рассказал командир экипажа танка с позывным Лехан.

На кадрах видно, что один из российских танкистов обстрелял заброшенные постройки бывшей военной части на окраине Донецка. Украинские боевики превратили остатки зданий в укрепления. Они построили блиндажи и окопы.

«Бои здесь проходят в тех же самых местах, в которых проходила в 1943 году наступательная операция по освобождению Донбасса — та самая, знаменитая», — напомнил Григорьев.

По позициям ВСУ огонь велся осколочно-фугасными снарядами. Корректировал стрельбу беспилотник.

3 мая Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по сосредоточению резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Были уничтожены артиллерийский расчет противника и 122-миллиметровая гаубица Д-30.

29 апреля ВС РФ обстреляли опорные пункты ВСУ под Марьинкой из тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Накануне служащие Южной группировки войск сорвали ротацию украинских сил в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.