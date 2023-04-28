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Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ и уничтожили до 50 боевиков в ДНР

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Фото: РИА Новости
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Российские силы сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) у четырех населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и ликвидировали до 50 украинских боевиков, заявил 28 апреля «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделениями специального назначения южной группировки войск при артиллерийской поддержке сорвана ротация подразделений противника на передовых позициях в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка. В результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих», — сказал он.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражающий удар по пункту временной дислокации 60-й отдельной механизированной бригады украинских военных в районе населенного пункта Дружковка на соледаро-бахмутском направлении.

В районах населенных пунктов Дзержинск и Нетайлово российские артиллеристы нанесли удары по пунктам временной дислокации 24-й и 110-й отдельных механизированных бригад ВСУ. Также артиллеристы в районе Часова Яра уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1, в районе Марьинки — гаубицы Д-20 и Д-30 украинских боевиков.

Под Авдеевкой поражен пункт временной дислокации ВСУ артиллеристами из орудия крупного калибра. Также бойцы Вооруженных сил РФ поразили колонну украинской военной техники у Курахово, заключил Астафьев.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил, что в южном секторе спецоперации расчеты «Торнадо-Г» и «Акация» ликвидировали цели ВСУ. В частности, «Торнадо-Г» поразили несколько расчетов артиллерии ВСУ.

Накануне, 27 апреля, в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска. Воздушно-десантные войска оказывали поддержку штурмовым отрядам, сковывая украинские подразделения на северной и южной окраинах Артемовска, уточнили в ведомстве.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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