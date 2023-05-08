Обвиняемого в покушении на Прилепина вывели из зала суда

Обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина Александра Пермякова вывели из зала Семеновского суда Нижегородской области. «Известия» 8 мая публикуют кадры с места событий.

Заседание проходило в закрытом формате.

Ранее в этот день суд избрал Пермякову меру пресечения в виде заключения под арест на два месяца. Мужчине предъявили обвинения по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб Александр Шубин — соратник писателя.

У Прилепина диагностирована тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Писателя успешно прооперировали. Он находится в сознании.

Пермякова арестовали в тот же день. Мужчина рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования иномарки писателя он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».