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Соседка рассказала об оказании первой помощи пострадавшему Прилепину

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Фото: ТАСС/П/с ГУ МВД РФ по Нижегородской области
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Соседка пострадавшего при подрыве автомобиля Захара Прилепина Дарья 7 мая рассказала «Известиям», как оказывала писателю первую помощь сразу после трагедии.

По словам женщины, она работает медсестрой-анестезиологом. В момент взрыва она рыбачила, о случившемся на дороге ей сообщил муж. После этого Дарья сразу поспешила на место происшествия.

«Муж пришел и сказал: подорвали Захара Прилепина, надо что-то сделать, обезболивающее. Пришла, сделала укол обезболивающего», — рассказала женщина.

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Ранее в этот день житель Нижегородской области Игорь П., который стал очевидцем подрыва автомобиля Прилепина, рассказал «Известиям», что незадолго до взрыва разговаривал с водителем писателя Александром. После разговора мужчина ушел, а затем местные жители услышали звук взрыва.

Из машины пострадавшего писателя вытащили люди, живущие рядом. По словам очевидца, водителю было уже не помочь: его придавило. После того как вытащили Прилепина, стало понятно, что у него повреждены ноги.

Накануне утром в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали, в настоящее время он находится в сознании.

МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина.

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