Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 33 тыс. га леса. Об этом 7 мая сообщается в Telegram-канале департамента информационной политики региона.

На конец дня 6 мая в регионе было зарегистрировано 53 лесных пожара. За сутки пожарные смогли локализовать 15 возгораний. Специалисты остановили распространение крупных пожаров в Нижне-Тагильском и Алапаевском лесничествах, восемь пожаров площадью 759 га полностью ликвидировали.

В ведомстве отметили, что крупные пожары продолжаются в Артемовском и Талицком районах, где горит более 4 тыс. га леса, в Режевском городском округе огнем охвачено 5,9 га. В Тугулымском районе зарегистрирован три пожара, общая площадь которых составила почти 5 тыс. га. Фиксируются возгорания в Асбестовском, Березовском, Верхотурском, Сосьвинском районах и в городском округе Верхняя Пышма.

На Среднем Урале увеличили группу специалистов, которые сейчас борются с природными пожарами: к этому моменту в тушении участвуют 2,5 тыс. человек и 496 единиц спецтехники. Пожарные используют для ликвидации возгораний вертолеты МЧС и Минобороны, самолёты Ил-76 и Бе-200, еще два вертолета Ми-8 переброшены в регион из межрегионального лесопатрульного центра «Север» в Красноярске.

Жительница поселка Первомайское Свердловской области Ирина рассказала «Известиям», что сельчане не могут попасть домой из-за введенного после масштабных пожаров режима ЧС. Женщина объяснила, что пыталась зайти в поселок, но правоохранительные органы не пустили ее. Она рассказала, что очень переживает за своих животных, оставшихся в Первомайском.

Жители соседнего города Реж также пожаловались на практически нулевую видимость из-за сильного дыма и запах гари, который появился еще неделю назад и стал сильнее всего за пару дней.

В этот день «Известия» публиковали кадры с камер системы мониторинга лесных пожаров, на которых видно, что небо над городом Ржев Свердловской области оказалось окутано дымом из-за пожара.

Вечером в субботу в Свердловской области в поселке Первомайский загорелись складские помещения. По предварительной информации от МЧС, пострадавших нет. Свердловские огнеборцы спасли от пожара три склада с порохом.

Генеральный директор «Гефест-М» — компании-владельца складских помещений в регионе — Владимир Мытарев сообщил, что из 36 складов, расположенных в селе Первомайском, только восемь объектов заняты горючими веществами. Он отметил, что сгорел один пустой склад и один с порохом.

В связи с возгоранием в регионе ввели режим ЧС.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области. Власти запросили федеральную помощь. Общая площадь пожаров в Свердловской области составила 20 тыс. га.