Военнослужащие ЦВО поздравили ветеранов ВОВ из Луганска с наступающим Днем Победы

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили фронтовиков, проживающих в Луганске, с наступающей 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Они навестили пожилых людей и устроили для них индивидуальные праздничные концерты. Военные музыканты исполнили ветеранам памятные песни: «Катюшу», «Смуглянку», «День Победы».

В ответ 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Григорий Семенович Пономаренко решил сыграть для гостей несколько музыкальных произведений на балалайке. По его словам, он играл на ней с 1937 года.

Штурмовые подразделения ЦВО прошлись перед фронтовиками прошлых лет торжественным маршем с выполнением всех воинских почестей, тем самым отдавая дань уважения им и их победе.

«Сейчас мы можем только прикоснуться ко Дню Победы. А самим нам надо еще подтвердить, что этот День Победы на этой земле должен праздноваться», — сказал военнослужащий с позывным Маркс.

Ранее, 5 мая, военнослужащие Владимирского ракетного объединения вместе с военным оркестром поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Виктора Романовича Зиньковского. Они исполнили концерт под окнами фронтовика.

3 мая ветеран Великой Отечественной войны Виталий Полунов, проживающий в Израиле, поделился с «Известиями» историей своего боя против фашистов, за который он был награжден орденом Славы. Вместе с боевыми товарищами Виталий Яковлевич дошел до Берлина, после чего его перебросили в Восточную Пруссию. Немецкие части они преследовали до 17 мая, даже после того, как им объявили о Дне Победы.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на этот день. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

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