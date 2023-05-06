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Во Владимире с Днем Победы поздравили 99-летнего фронтовика

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие Владимирского ракетного объединения вместе с военным оркестром в пятницу, 5 мая, поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Виктора Романовича Зиньковского.

Концерт был исполнен под окнами дома фронтовика. Ветерану также передали поздравление командующего объединением — генерал-лейтенанта Олега Глазунова. Военнослужащие центра обеспечения прошли торжественным маршем.

Виктор Романович Зиньковский встретил войну во время обучения в училище. После выпуска он воевал в составе 1-го Прибалтийского фронта. После войны фронтовик продолжил службу в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) РФ во Владимирском ракетном объединении.

В 1970 году он был уволен в запас в звании полковника. За службу ветерана наградили орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Военнослужащие Владимирского ракетного объединения помнят о своем заслуженном сослуживце-ветеране и ежегодно поздравляют его во все памятные даты.

Несмотря на почтенный возраст Виктора Романовича, он всё равно не сдается и старается посещать как культурные, так и военные мероприятия, проходящие в городе Владимире.

После концерта ветеран поблагодарил всех за проявленное к нему внимание, отметив, что именно такие моменты помогают ему жить дальше, вспоминать своих сослуживцев военного и мирного времени.

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3 мая ветеран Великой Отечественной войны Виталий Полунов, проживающий в Израиле, поделился с «Известиями» историей своего боя против фашистов, за который он был награжден орденом Славы. Вместе с боевыми товарищами Виталий Яковлевич дошел до Берлина, после чего его перебросили в Восточную Пруссию. Немецкие части они преследовали до 17 мая, даже после того, как им объявили о Дне Победы.

В этом году 9 мая россияне будут праздновать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на этот день. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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