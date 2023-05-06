Кокорин забил свой 13-й гол за сезон-2022/23
Нападающий лимассольского ФК «Арис» Александр Кокорин открыл счет в гостевом матче 33-го тура чемпионата Кипра против АЕК из Ларнаки.
Таким образом, он забил свой 13-й гол в сезоне-2022/23.
Как уточняет «Спорт-Экспресс», «Арис» сыграл вничью с АЕК со счетом 1:1.
Известно, что АЕК с 77-й минуты матча играл в меньшинстве. На 90+1-й минуте «Арис» тоже остался вдесятером.
В текущем сезоне чемпионата острова «Арис» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 68 очков. АЕК идет третьим с 62 баллами.
Ранее, 2 мая, сообщалось о прошлом рекорде Кокорина по личной результативности. Свой 12-й гол он забил в матче 32-го тура чемпионата Кипра против «Пафоса», который завершился со счетом 2:1. Отмечается, что забитый гол стал решающим — именно благодаря нему «Арис» смог обыграть противника.
За карьеру Кокорин трижды забивал по 10 мячей в чемпионате — в сезонах 2012/13 и 2013/14 за московское «Динамо», а также в сезоне-2017/18 за петербургский «Зенит».
Александр Кокорин перешел на правах аренды в кипрский футбольный клуб «Арис» 31 августа 2022 года, который тренирует бывший белорусский полузащитник Алексей Шпилевский. Арендное соглашение с российским спортсменом рассчитано до конца сезона-2022/23.