Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин установил личный рекорд результативности по голам за сезон в чемпионате. Об этом пишет «Спорт-Эксперсс» 1 мая.

В матче 32-го тура чемпионата Кипра против «Пафоса», который завершился со счетом 2:1, нападающий забил свой 12-й гол за сезон. За карьеру Кокорин трижды забивал по 10 мячей в чемпионате — в сезонах 2012/13 и 2013/14 за московское «Динамо», а также в сезоне-2017/18 за петербургский «Зенит», уточняется «Газета.Ru».

ФК «Арис» на данный момент возглавляет турнирную таблицу первого дивизиона чемпионата Кипра, набрав 67 очков за 32 матча.

Александр Кокорин перешел на правах аренды в кипрский футбольный клуб «Арис» 31 августа 2022 года, который тренирует бывший белорусский полузащитник Алексей Шпилевский. Арендное соглашение с российским спортсменом рассчитано до конца сезона-2022/23.