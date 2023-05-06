В Омской области в результате пожара погибли двое детей

В результате пожара в Омской области погибли двое детей. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил Следственный комитет по региону.

Инцидент произошел в городе Называевске. По предварительной версии, возгорание началось около 2:00 мск. Тела двух мальчиков — 2009 и 2010 годов рождения — были обнаружены во время ликвидации огня.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мальчиков во время пожара, произошедшего сегодня ночью в жилом доме в городе Называевске, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 26 марта, на складе с пластиком в Омске произошло возгорание на площади 3500 кв. м. Спасатели оперативно локализовали пожар, к его тушению пожара были привлечены 65 человек и 16 единиц техники.

С 25 апреля в Омской области действует особый противопожарный режим. Запрещается использование открытого огня, также установлен запрет на посещение лесов.

Пожароопасный сезон в регионе начался 10 апреля.