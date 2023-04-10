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Пожароопасный сезон объявили в Омской области

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В Омской области начался пожароопасный сезон. Сотрудники МЧС попросили жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

С сегодняшнего дня, 10 апреля, режим действует на территориях Омска, Азовского немецкого национального, Москаленского, Оконешниковского, Исилькульского, Павлоградского, Калачинского, Кормиловского, Любинского, Марьяновского, Нововаршавского, Русско-Полянского, Одесского, Омского, Полтавского, Таврического, Черлакского и Шербакульского муниципальных районов.

Со среды, 12 апреля, его объявят в Большереченском, Горьковском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Саргатском и Тюкалинском муниципальных районах. С субботы, 15 апреля, к ним присоединятся территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов.

По словам замначальника ГУ МЧС по региону Александра Рекина, которые приводит ИА «ОМСКРЕГИОН», весной чаще всего горит сухая трава. Пожары начинаются из-за неаккуратного обращения с огнем или намеренного поджога. Палы могут перекинуться на населенные пункты или лес.

ИА «Город55» со ссылкой на управление охраны и использования животного мира регионального минприроды сообщает, что 9 апреля трава горела на территории Крутинского района. Впрочем, в спасательной службе не смогли оперативно предоставить информацию о лесных пожарах в прошедшие выходные.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что ущерб от пожара, который произошел в лесу в Воротынском округе Нижегородской области, оценили в 109 млн рублей. Пожар произошел в августе 2022 года. С огнем не могли справиться на протяжении 21 дня.

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