Ущерб от пожара в нижегородском лесу оценили в 109 млн рублей
Ущерб от пожара, который произошел в лесу в Воротынском округе Нижегородской области, оценивается в 109 млн рублей. Такие данные сообщили в ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел в августе 2022 года. С огнем не могли справиться на протяжении 21 дня. Общая площадь возгорания превысила 12 тыс. га. Огонь затронул территорию не только Нижегородской области, но и Марий Эл.
На время тушения пришлось эвакуировать 156 человек из Кузьмиярского психоневрологического диспансера и 19 детей из поселка Кузьмияр. Их отвезли в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в поселке Красная Горка. Обошлось без пострадавших.
Как отмечает ИА «НьюсНН», ранее в региональном минлесхозе говорили, что ущерб лесному фонду от пожара составил 8,9 млн рублей.