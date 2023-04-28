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Режим ЧС ввели в Колосовском районе Омской области из-за пожаров

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В Колосовском районе Омской области в связи с лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом главное управление лесного хозяйства региона сообщает 28 апреля.

«Постановлением главы Колосовского муниципального района в результате большого количества ландшафтных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», на территории района действуют два лесных пожара. Еще накануне, 27 апреля, на место были направлены 30 сотрудников «Авиалесоохраны», сегодня их число было увеличено до 54. Также в тушении задействованы работники Колосовского и Любинского лесхозов.

Один из двух очагов возгорания ликвидировали вчера ближе к ночи на площади 423 га. Второй был локализован на площади 370 га, однако восточнее от него зафиксировали еще одно возгорание. Тушение снова ведется на двух участках.

ИА «Город55» пишет, что в колосовский лес огонь пришел с болот Тюкалинского района. В лесхозе отмечают, что причиной каждого из лесных пожаров стала человеческая неосмотрительность.

С 25 апреля в Омской области действует особый противопожарный режим. Запрещается использование открытого огня, также установлен запрет на посещение лесов.

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Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников в интервью «Известиям» рассказал, что сезон лесных пожаров начался в этом году раньше обычного из-за аномально теплой погоды. Например, дальневосточные регионы загорелись на 2–3 недели раньше, чем обычно.

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