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Глава Рослесхоза рассказал о раннем начале сезона лесных пожаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сезон лесных пожаров начался в этом году раньше обычного из-за аномально теплой погоды. Например, дальневосточные регионы загорелись на 2–3 недели раньше, чем обычно, рассказал в интервью «Известиям» руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

«На основной территории страны мы активно приближаемся к весеннему пику пожаров — они зарегистрированы более чем в 70 регионах. Их нет на Крайнем Севере: в Мурманской области, на Чукотке, еще в нескольких субъектах — всего их чуть меньше 10», — сообщил Иван Советников.

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По его словам, площадь, пройденная огнем, уже составила больше 180 тыс. га.

«Эти площади соответствуют периоду, в котором мы находимся. Если смотреть с точки зрения многолетних значений, то сейчас ситуация в пределах средних показателей, даже чуточку меньше», — добавил он.

Все весенние пожары происходят по вине людей, отметил глава Рослесхоза.

«Чаще всего это переходы огня с сопредельных территорий, а также нарушение правил пожарной безопасности внутри леса — когда-либо выжигают траву, либо пал приходит с поля, также люди неправильно жарят шашлыки. Есть и нарушения технологического свойства, когда возгорания идут от железных дорог, линий электропередачи», — подчеркнул Иван Советников.

Подробнее читайте в интервью Ивана Советникова «Известиям»:

«Дальний Восток в этом году загорелся раньше обычного»

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