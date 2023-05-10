Распродажная подготовка: ноутбуки могут подешеветь на 15%

В России ожидается заметное — до 15% — снижение цен на ноутбуки, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. Импортеры уже уменьшили отпускную стоимость на них на 5–30%, в рознице же гаджеты подешевеют в начале лета, прогнозируют они. Это дистрибуторы и производители электроники объясняют тем, что склады крупнейших мировых изготовителей компьютеров переполнены: из-за низкого спроса они не могут распродать продукцию, также есть переизбыток комплектующих для ее изготовления. В I квартале 2023 года мировой рынок ПК сократился на 29%, российский — на 20%, подсчитали аналитики. По их мнению, больше всего подешевеют топовые модели лэптопов.

Скидка к лету

К лету ноутбуки в РФ могут значительно подешеветь — импортирующие их в РФ структуры снизили отпускные цены на 5–30% в зависимости от модели и конфигурации. Об этом рассказал «Известиям» источник, близкий к одному из дистрибьюторов электроники. С тем, что стоимость лэптопов может уменьшиться, согласен и источник, близкий к одному из производителей гаджетов.

Ожидаемая коррекция цен — следствие переизбытка ноутбуков и комплектующих к ним, объясняют собеседники «Известий». После пандемии производство электронных компонентов, в частности процессоров, во всем мире пошло вверх, а спрос на компьютеры в развитых странах снизился, объяснили они. При этом готовую продукцию надо сбывать — ведь уже в этом году изготовители комплектующих представят более новую и функциональную начинку, и старые гаджеты станут менее актуальными, рассказали менеджеры.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Один из источников «Известий» утверждает, что организации, поставляющие в РФ по параллельному импорту ноутбуки известных мировых брендов, уведомили дистрибьюторов об уменьшении стоимости примерно две недели назад. Один из брендов, о котором шла речь, — тайваньский Asus, утверждает он. Правда, насколько уценили лэптопы этого вендора, источник не сказал. По его словам, пока снижение стоимости незаметно, так как дистрибьюторы допродают своим контрагентам (ритейлерам и корпоративным заказчикам) устройства по старым ценам.

— Поставщики начали снижать отпускные цены, чтобы скорее распродать остатки и вернуть деньги. На это влияет и тот фактор, что II квартал — исторически низкий сезон для электроники в РФ. Сильнее всего, вероятно, уменьшится стоимость на ноутбуки 2022 года и более раннего выпуска, — также подтверждает источник, близкий к одному из ритейлеров.

«Известия» направили запрос в Asus.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

«Слабый спрос, избыточные запасы и ухудшение макроэкономической ситуации — всё это способствовало резкому падению поставок традиционных ПК в I квартале 2023 года», — говорится в отчете исследовательской компании IDC. По ее данным, в январе–марте на мировой рынок было поставлено 56,9 млн настольных компьютеров и ноутбуков — на 29% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Даже при снижении цен складские запасы будут повышенными до середины года или даже до III квартала, считают аналитики IDC. Некоторого улучшения ситуации они ожидают к 2024 году на фоне замены устаревших ПК на новые, а также в связи с переходом пользователей на Windows 11.

Цены на некоторые модели могут снизиться на фоне выхода ноутбуков с новыми видеокартами от Nvidia, а также появления новых процессоров от Intel и AMD, говорит представитель одной из розничных сетей.

Хранить не вечно

О снижении отпускных цен на 5–30% знает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Для конечного покупателя это означает, что стоимость в рознице уменьшится на 15% и более — причем падение ожидает наиболее дорогие, топовые модели, отмечает он. Он называет те же причины, что и участники рынка, — кризис перепроизводства ноутбуков, затоваривание складов вендоров и низкий спрос. По его словам, в большей части розничных сетей стоимость пока держится на прежнем уровне — снижение, скорее всего, произойдет уже в июне.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Таким образом, Россию ожидает уже вторая волна удешевления компьютерной техники, отмечают участники рынка. С первой они столкнулись в начале этого года. Из-за развития параллельного импорта и возобновления ввоза по такой схеме устройств известных брендов, а также активной экспансии в РФ китайских производителей наступило затоваривание складов, и цены на них менее чем за шесть месяцев рухнули на 15–30%, рассказывали в конце января «Известиям» продавцы электроники.

Аналитики отмечают, что продажи лэптопов в России сейчас тоже падают. В I квартале 2023-го по сравнению с тем же периодом прошлого года они сократились примерно на 20%, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— Сказывается и ажиотажный спрос на ноутбуки и другую электронику в начале прошлого года, и повышенный интерес к такой технике, наблюдавшийся во время COVID: люди купили уже достаточно много ПК, а ноутбук — это девайс, который, как правило, не меняют раз в год-два, — рассуждает эксперт.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По его словам, скидки в рознице действительно могут достигать 15% и более: чем дороже компьютер, тем они будут больше, так как премиальные модели сложнее реализовать, объясняет эксперт. По словам Дениса Кускова, в прошлом году большая часть проданных в РФ ноутбуков стоила около 25 тыс. рублей. Зато продажи устройств дороже 50 тыс. рублей сократились более чем на треть — хранить их на складах бесконечно не могут ни розница, ни вендоры, говорит он.

— «М.Видео-Эльдорадо» делает всё возможное для сохранения привлекательных и конкретных цен для своих покупателей — мы регулярно проводим промоакции, предлагаем кешбэк на новые покупки, предлагаем широкий выбор программ рассрочки и кредитов, — отметил его представитель. — По нашей оценке, в I квартале 2023 года российский рынок ноутбуков составил более 750 тыс. штук. С середины марта этого года мы фиксируем постепенное восстановление рынка относительно прошлого года, в том числе в лэптопах.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Сейчас складских запасов ноутбуков на российском рынке достаточно для того, чтобы спокойно торговать еще минимум полгода, в свою очередь, отмечают в «F+ tech | Марвел». При этом надо учитывать, что они были закуплены еще осенью прошлого года, когда курс доллара был на уровне 60–65 рублей — на сегодняшний день он находится в районе 80 рублей за доллар, что на 20–30% выше, напоминают ее представители.

— Да, сейчас можно получить хороший дисконт в долларах на новый товар, до 25%, но надо понимать, что в рублях при этом стоимость практически не изменится и потребитель ее снижения не увидит. В ближайшие полгода не стоит ждать падения рублевых цен на ноутбуки, даже если курс рубля резко укрепится, — считают в «F+ tech | Марвел».

Некоторые участники рынка говорят о росте продаж лэптопов. На Ozon в I квартале 2023 года было реализовано почти в 2,5 раза больше ноутбуков, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает его представитель.