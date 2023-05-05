Песков не исключил продолжения контактов между РФ и США

Продолжение контактов РФ и США возможно, даже несмотря на то, что в Москве считают Вашингтон причастным к атаке беспилотников на Кремль. Как заявил 5 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, взаимные контакты помогут достижению целей России.

«Безусловно, возможны. Любые контакты возможны и для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов контакты будут продолжаться в случае необходимости», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Ранее 5 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разговору с Западом, который рано или поздно состоится. Глава МИД РФ указал, что Россия никогда не отказывалась от того, чтобы урегулировать проблемы, возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием для противостояния России. Также Лавров выразил уверенность в том, что атака дронов на Кремль не могла быть осуществлена Киевом без указания из Вашингтона.

Попытка удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Посол РФ в США Анатолий Антонов, в свою очередь, указал, что Россия ответит на украинскую атаку БПЛА на Кремль, когда сочтет это необходимым. Он также подчеркнул, что ответ будет дан в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства страны.

4 мая Песков также отмечал, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны, так как решения о таких терактах принимаются в США, а Украина их исполняет.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, заявил, что Вашингтон пока не знает, что случилось. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен также говорил о том, что заявления российской стороны об атаке на Кремль «стоит делить на два».