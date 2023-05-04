США не имеют отношения к атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль. Об этом в четверг, 4 мая, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он указал на комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Вашингтон может быть причастен к атакам дронов.

«Я могу заверить вас, что не было никакого участия Соединенных Штатов. Что бы это ни было, США в этом не участвовали», — сказал Кирби в эфире телеканала MSNBC.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон пока не знает, что случилось, и не дает каких-либо оценок произошедшему.

Ранее в этот день Песков отметил, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны, так как решение о таких терактах принимается в США, а Украина их исполняет.

В свою очередь МИД РФ также выразил уверенность, что за данными преступными действиями стоят власти Киева.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 3 мая заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом украинского лидера Владимира Зеленского быть не может. Он также заявил, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией.

Как считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, Зеленский совершил фатальную ошибку, организовав атаку на Кремль с помощью беспилотников, поскольку это объединит Россию и приведет к серьезным последствиям для киевского режима. Он добавил, что украинский лидер этими действиями попытался привести конфликт к эскалации, намереваясь спровоцировать Москву на ответ, чтобы в противостояние вступили НАТО и США.

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших не было. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.