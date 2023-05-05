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Лавров заявил о готовности России к разговору с Западом

Лавров: решение конфликта на Украине не упирается только в линию разграничения
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Фото: ТАСС/ZumaПресс-служба МИД
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Россия готова к разговору с Западом, который рано или поздно состоится. Об этом заявил 5 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также он выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой западных стран.

«Мы никогда не отказывались от того, чтобы урегулировать проблемы, возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием для противостояния России», — сказал Лавров.

По его словам, Россия видит рост понимания, что эти проблемы нельзя согласовать только через заморозку линии соприкосновения на Донбассе, вопрос носит геополитический характер.

Он отметил, что без разрешения геополитической проблемы которая — стремление Запада сохранить свою гегемонию и диктатуру своей воли, никаких кризисов, в том числе на Украине, решить невозможно.

«Это все решается, конечно, не с Зеленским, который является марионеткой в руках Запада, а, непосредственно, с его хозяевами», — заключил Лавров.

«Мы сделали выбор в пользу многополярного мира»
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Накануне глава МИД РФ прибыл в Индию для участия в заседании глав МИД ШОС. В повестке у министра три двусторонние встречи — с коллегами из Индии, Китая и Пакистан.

Ранее, 29 апреля, Лавров указал, что попытки утвердить однополярную модель мироустройства с центром принятия решений в США провалились, говоря о сокращении доли государств G7 в мировой экономике за последние 30 лет. Он добавил, что в настоящее время движение к глобальной многополярности стало геополитической реальностью.

28 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил, что Вашингтон и его союзники противодействуют формированию многополярного мира в АТР.

Кроме того, 20 апреля Президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет только усиливаться. Он отметил, что те, кто сопротивляется этому, проиграют.

Тогда же председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что проявления гегемонии, деспотизма и травли наносят серьезный ущерб всему миру. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день в приоритет вышли многополярность, взаимное сотрудничество, экономическая глобализация и демократизация внешних связей.

13 апреля китайская газета Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию. В статье указано, что вне зависимости от интересов США голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Также издание указало на тот факт, что теперь страны сконцентрированы на развитии регионального многостороннего сотрудничества.

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