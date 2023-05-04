Сергея Лаврова встретили в аэропорту индийского города Панаджи
Главу МИД РФ Сергея Лаврова встретили в аэропорту индийского города Панаджи (столице штата Гоа) с песнями и танцами. Кадрами с места событий поделился корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.
По случаю прибытия Сергея Лаврова принимающая сторона устроила небольшое шоу в аэропорту Панаджи. Музыканты сыграли народные песни, а артисты исполнили традиционный танец.
Глава МИД РФ прибыл в Индию для участия в заседании глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Также в повестке у министра три двусторонние встречи — с коллегами из Индии, Китая и Пакистана, сообщил Лазуренко.
Ранее, 29 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что всё больше стран Глобального юга стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами. По его словам, обновляется инфраструктура международных отношений.
Также министр иностранных дел РФ указал на тот факт, что в настоящее время движение к глобальной многополярности стало геополитической реальностью. Так, новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке добиваются «впечатляющих успехов в различных областях».
28 февраля эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Известиям», что ШОС и БРИКС имеют широкие перспективы развития. По его мнению, у многих южных стран есть запрос «на некую альтернативную модель развития», они не хотят находиться под контролем США или Европы.