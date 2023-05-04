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Посол РФ в США указал на право Москвы в любое время ответить на атаку Киева на Кремль

Посол в Вашингтоне Антонов: Россия ответит на украинскую атаку на Кремль, когда посчитает необходимым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия ответит на украинскую атаку беспилотников на Кремль, когда сочтет это необходимым. На это указал посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов в четверг, 4 мая.

«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым», — написал посол в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что ответ будет дан Москвой «в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства» страны.

По его словам, преступления режима украинского президента Владимира Зеленского говорят о том, что у противников РФ «нет никакого желания искать мир и спасти тысячи жизней простых украинцев».

«Разумеется, мы будем учитывать данное обстоятельство в выстраивании своей линии в реализации целей и задач специальной военной операции», — добавил Антонов.

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Попытка удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом украинского лидера Владимира Зеленского быть не может. Он также заявил, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией.

Политолог Дмитрий Солонников, в свою очередь, указал на то, что попытка Украины нанести удар по Кремлю — это далеко не первое нападение противника на гражданские объекты России и дипломатия в данном контексте не имеет смысла. Он отметил, что сейчас важнее разобраться, откуда прилетело беспилотное устройство, как оно прилетело, как прошло системы противовоздушной обороны.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту попытки атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию президента России. По данным ведомства, два беспилотника были нацелены на Кремль, но были вовремя выведены из строя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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